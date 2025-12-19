CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Anadolu Efes-Dubai Basketball CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Dubai Basketball CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes ile Dubai Basketball karşı karşıya gelecek. Birleşik Arap Emirlikleri takımına karşı ilk defa mücadele edecek temsilcimiz, kazanmanın yollarını arayacak. Başantrenör Pablo Laso yönetiminde geçtiğimiz hafta Zalgiris'i 87-64 mağlup eden Anadolu Efes, İstanbul'da oynanacak kritik karşılaşmada iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Öte yandan basketbolseverler, "Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 10:22
Anadolu Efes-Dubai Basketball CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de 17. hafta heyecanı, Anadolu Efes ile Dubai Basketball arasında oynanacak dikkat çekici karşılaşmayla devam ediyor. Temsilcimiz, Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle tarihinde ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, bu özel randevuda galibiyete uzanmanın planlarını yapıyor. Başantrenör Pablo Laso'nun yönetiminde geçtiğimiz hafta Zalgiris'i farklı skorla mağlup ederek moral kazanan lacivert-beyazlılar, İstanbul'da oynanacak mücadelede taraftar desteğini de arkasına alarak avantaj sağlamak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-DUBAİ BASKETBALL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 17. haftada oynanacak Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı 19 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES-DUBAİ BASKETBALL MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AVRUPA ARENASI'NDA 892. RANDEVU

Anadolu Efes, Dubai Basketball karşısında Avrupa arenasındaki 892. maçına çıkacak. Bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 891 karşılaşmada 500 galibiyet alan lacivert-beyazlı ekip, 391 defa mağlup ayrıldı (galibiyet yüzdesi: % 56,1).

EUROLEAGUE'DE 644. MAÇ

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de 644. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 643 karşılaşmada 343 galibiyet ve 300 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,3) elde etti.

ANADOLU EFES-DUBAİ BASKETBALL MAÇI ÖNCESİ SON NOTLAR

Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 87-64 mağlup etmiş, Dubai Basketball ise İsrail ekibi Maccabi Rapyd Tel Aviv'e evinde 97-95 yenilmişti. Euroleague'de 16. haftanın ardından Anadolu Efes 6 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 16., Dubai Basketball ise yedi galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile 13. sırada yer alıyor.

F.Bahçe'de flaş gelişme! Becao...
Kamerunlu futbolcu devleri birbirine düşürdü!
UEFA ülke puanında son durum! Mainz-Samsunspor maçı sonrası güncellendi
AK Parti'nin 3 aşamalı Terörsüz Türkiye raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu! 15 bölüm 50-55 sayfa
F.Bahçe'de Jhon Duran'a flaş uyarı!
Bayern Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe...
