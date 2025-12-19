Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! Menajeri...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Fenerbahçe'de alınan kararla kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun bu kış transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Adı Fiorentina, Genoa ve Benfica ile anılan Brezilyalı oyuncu için İtalya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Tutto Mercato'da yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'den ayrılmaya çok istekli olan Becao'nun menajeri İtalya'da görüldü. Menajerinin yaptığı görüşmelerde; Cremonese, Torino ve Verona'nın bu transferi değerlendirebileceği konuşuluyor.