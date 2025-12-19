CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! Menajeri...

Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! Menajeri...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu haline gelen Rodrigo Becao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun menajerinden gelen o haber, bir hayli dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 11:04
Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! Menajeri...

Fenerbahçe'de alınan kararla kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun bu kış transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Adı Fiorentina, Genoa ve Benfica ile anılan Brezilyalı oyuncu için İtalya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! Menajeri...

Tutto Mercato'da yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'den ayrılmaya çok istekli olan Becao'nun menajeri İtalya'da görüldü. Menajerinin yaptığı görüşmelerde; Cremonese, Torino ve Verona'nın bu transferi değerlendirebileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de flaş Becao gelişmesi! Menajeri...

İtalyan kulüpleri tarafından merak edilen ise 29 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin hangi taleplerde bulunacağı. Sarı-lacivertlilerin, kiralık tekliflere sıcak bakmadığı ve oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediği haberde yer alan bilgiler arasında.

