Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Samsunspor'un yıldızı için...

Fenerbahçe'den devre arası transfer dönemi yaklaşırken transferde dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Samsunspor'dan o futbolcu ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İkas Eyüpspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacakları derbi öncesi moralleri bozmak istemiyor.
Kanarya'da transfer çalışmaları devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre; Samsunspor forması giyen Anthony Musaba için Fenerbahçe temaslara başladı.
Karadeniz ekibinde 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kongo asıllı Hollandalı futbolcunun şartlarının uygun olması halinde kadroya katılacak.
Asıl mevkisi sol kanat olan 25 yaşındaki futbolcu sağ kanat ve forvette de görev alabiliyor. Tedesco'nun atletik ve fizik gücü yüksek olan Musaba'ya sıcak baktığı aktarıldı.