CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Samsunspor'un yıldızı için...

Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Samsunspor'un yıldızı için...

Fenerbahçe'den devre arası transfer dönemi yaklaşırken transferde dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Samsunspor'dan o futbolcu ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 12:41
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Samsunspor'un yıldızı için...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İkas Eyüpspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacakları derbi öncesi moralleri bozmak istemiyor.

Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Samsunspor'un yıldızı için...

Kanarya'da transfer çalışmaları devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre; Samsunspor forması giyen Anthony Musaba için Fenerbahçe temaslara başladı.

Fenerbahçe'den transferde olay hamle! Samsunspor'un yıldızı için...

Karadeniz ekibinde 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kongo asıllı Hollandalı futbolcunun şartlarının uygun olması halinde kadroya katılacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri! İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri! 12:05
G.Saraylı futbolcu MLS'ye mi gidiyor? G.Saraylı futbolcu MLS'ye mi gidiyor? 11:44
F.Bahçe'de flaş gelişme! Becao... F.Bahçe'de flaş gelişme! Becao... 11:04
Kamerunlu futbolcu devleri birbirine düşürdü! Kamerunlu futbolcu devleri birbirine düşürdü! 10:24
Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı detayları Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı detayları 10:22
Bologna-Inter maçı detayları Bologna-Inter maçı detayları 10:00
Daha Eski
F.Bahçe'de Jhon Duran'a flaş uyarı! F.Bahçe'de Jhon Duran'a flaş uyarı! 09:49
Borussia Dortmund-Mönchengladbach maçı detayları Borussia Dortmund-Mönchengladbach maçı detayları 09:19
Valencia-Mallorca maçı ne zaman? Valencia-Mallorca maçı ne zaman? 09:01
Esenler Erokspor-Sarıyerspor maçı detayları Esenler Erokspor-Sarıyerspor maçı detayları 08:45
Maçın ardından o futbolcu için övgü dolu sözler! Maçın ardından o futbolcu için övgü dolu sözler! 08:21
Kocaelispor-Antalyaspor maçı detayları Kocaelispor-Antalyaspor maçı detayları 08:11