Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Jelert için resmi açıklama! Bonservisini alacaklar mı?

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Southampton'a kiralık olarak gönderilen Elias Jelert için dikkat çeken açıklama geldi. Yapılan açıklamada oyuncunun bonservis durumuna değinildi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 14:27
Sezon başında Galatasaray'dan İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'a kiralanan Elias Jelert hakkında transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Konuyla alakalı Southampton cephesinden resmi bir açıklama yapıldı.

Southampton Sportif Direktörü Johannes Spors, Danimarkalı oyuncu için 7 milyon sterlinlik satın alma maddesini devreye sokmamaya karar verdiğini öne süren yanlış haberleri sert bir dille yalanladı. Yapılan haberler hakkında konuşan Spors, "Onunla kantinde konuştum ve 'Elias, bunları okuduğunda bil ki saçmalık. Bunlara kulak asma' dedim. Belki okuyor ve inanıyor diye düşündüm.

Bir futbol kulübü, Mayıs ayına kadar süresi olan bir opsiyonu neden Kasım ayında kullansın? Hiç mantıklı değil. İster kullanmak isteyin ister istemeyin, bunu şimdi yapmazsınız. Benim söylediğim buydu. O çok iyi bir oyuncu ve talihsiz bir anda sakatlandı; çünkü bizim için en iyi maçını oynadığı karşılaşmada sakatlandı. Şimdi geri dönüyor. Onu yavaş yavaş toparlamamız gerekiyordu. Önümüzde Noel döneminde yoğun bir maç trafiği var ve umarım bu süreçte tamamen hazır hale gelir." ifadelerini kullandı.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
