Jelert için resmi açıklama! Bonservisini alacaklar mı?

Southampton Sportif Direktörü Johannes Spors, Danimarkalı oyuncu için 7 milyon sterlinlik satın alma maddesini devreye sokmamaya karar verdiğini öne süren yanlış haberleri sert bir dille yalanladı. Yapılan haberler hakkında konuşan Spors, "Onunla kantinde konuştum ve 'Elias, bunları okuduğunda bil ki saçmalık. Bunlara kulak asma' dedim. Belki okuyor ve inanıyor diye düşündüm.

Bir futbol kulübü, Mayıs ayına kadar süresi olan bir opsiyonu neden Kasım ayında kullansın? Hiç mantıklı değil. İster kullanmak isteyin ister istemeyin, bunu şimdi yapmazsınız. Benim söylediğim buydu. O çok iyi bir oyuncu ve talihsiz bir anda sakatlandı; çünkü bizim için en iyi maçını oynadığı karşılaşmada sakatlandı. Şimdi geri dönüyor. Onu yavaş yavaş toparlamamız gerekiyordu. Önümüzde Noel döneminde yoğun bir maç trafiği var ve umarım bu süreçte tamamen hazır hale gelir." ifadelerini kullandı.