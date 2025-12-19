CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbul yeni yıla karlı girecek! İşte 31 Aralık'ta kar yağacak ilçeler

İstanbul yeni yıla karlı girecek! İşte 31 Aralık'ta kar yağacak ilçeler

İstanbul'da 10 yılın ardından ilk kez yılbaşı akşamı kar bekleniyor. 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasında Marmara Bölgesi'nde kar yağacağını belirten Meteoroloji uzmanları, yılbaşının ardından sıcaklıkların yeniden artacağının da altını çizdi. Kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte yılbaşı gecesinde kar yağışı ihtimalinin artması, İstanbulluları sevindirirken yılbaşı gecesi kar yağışı İstanbul'da en son 2015 yılında görülmüştü. İşte uzmanların açıklamaları ve yılbaşı gecesi kar yağışı beklenen ilçeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 19:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul yeni yıla karlı girecek! İşte 31 Aralık'ta kar yağacak ilçeler

İstanbulluların merakla beklediği kar haberi Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, küresel tahmin modellerine dayanarak 28 Aralık itibarıyla kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacağını duyurdu. İstanbul başta olmak üzere sıcaklıkların hızla düşeceğini belirten Tek, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yağışların kar şeklinde görüleceğini işaret etti. Kar yağışının yılbaşı gecesi ve Ocak ayının ilk günlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yaklaşık 5 gün sürecek olan bu beyaz örtü ihtimali vatandaşları sevindirirken 20215 yılından bu yana ilk kez İstanbul'da yılbaşı gecesi kar yağışı bekleniyor.

Yılbaşında kar yağacak mı?

LAPA LAPA KAR İÇİN TARİH VERİLDİ

Tahminlere göre yağışlar önce yağmur şeklinde başlayacak, ancak 29 ve 30 Aralık tarihlerinden itibaren sıcaklıktaki düşüşle birlikte yerini kar yağışına bırakacak. Bu beyaz örtünün 30 Aralık'tan başlayarak yılbaşı gecesini de kapsayacak şekilde 2 Ocak'a kadar sürmesi öngörülüyor. Yaklaşık 4-5 günlük bir periyodu kapsayan bu sistemde 'lapa lapa' kar yağışlarının görülebileceğini ifade eden Tek, Marmara'nın yanı sıra yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde de kış koşullarının sertleşeceğini bildirdi.

İstanbul'a kar yağacak mı?

YILBAŞI GECESİ İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNE KAR YAĞACAK?

Adil Tek'in analizlerine ve meteorolojik modellere dayanan tahminlere göre, yılbaşı gecesi İstanbul'un her yerinde aynı yoğunlukta olmasa da özellikle belirli bölgelerde karın etkisini daha fazla hissettirmesi bekleniyor. Kar yağışının İstanbul'daki dağılımı genellikle rakım ve denize uzaklık faktörlerine bağlıdır.Bu verilere göre, kuzeyden inen soğuk hava dalgası ilk olarak şu bölgeleri beyazlatabilir:

Batı ve Kuzey Hattı: Kar kalınlığının 10-20 santimetreye ulaşabileceği tahmin edilen yerler arasında Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçeler ön plana çıkıyor.

Yüksek Rakımlı Bölgeler: Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi, Aydos Ormanı, Beykoz (Kavacık/Karlıtepe); Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer'in yüksekleri ve Zekeriyaköy lapa lapa kar yağışını en erken ve en yoğun görecek noktalar arasında.

10 yıl sonra İstanbul yeni yıla karlı girecek!

Boğaz hattı ve denize kıyısı olan merkez ilçelerde (Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli gibi) kar yağışının daha çok karla karışık yağmur veya hafif kar örtüsü (1-5 cm) şeklinde olması bekleniyor. Deniz suyunun henüz yeterince soğumamış olması, şehir merkezindeki karın tutmasını biraz daha zorlaştırsa da dondurucu ayazın bu bölgelerde de etkili olacağı vurgulanıyor.

UZUN VADEDE KURAKLIK RİSKİ

Adil Tek, yaklaşan bu sistemin yılın geri kalanına dair yanıltıcı bir izlenim bırakmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu. 2 Ocak'tan sonra sistemin etkisini kaybederek sıcaklıkların tekrar yükseleceğini belirten Tek, kışın genel olarak sıcaklıklar bakımından ortalamaların üzerinde ve kurak bir süreçle devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Ay sonuna doğru yaklaşırken verilerin daha da netleşeceğini vurgulayan uzman isim, bu kar dalgasının kışın çok sert geçeceği anlamına gelmediğini hatırlattı.

ASpor CANLI YAYIN

Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor
Sadettin Saran'dan ilk açıklama!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Son dakika | Uyuşturucu soruşturması genişletildi: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın evine arama! İlk açıklama geldi
Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı!
Bayern Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor-Antalyaspor | CANLI Kocaelispor-Antalyaspor | CANLI 19:27
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor 18:45
Trabzonspor'un Gençlerbirliği mesaisi sürüyor Trabzonspor'un Gençlerbirliği mesaisi sürüyor 18:14
Milli yıldız Dünya Kupası için G.Saray'a gelebilir! Milli yıldız Dünya Kupası için G.Saray'a gelebilir! 15:28
Alvarez'e ülkesinden şaşırtan eleştiri! Alvarez'e ülkesinden şaşırtan eleştiri! 14:56
Jelert için flaş bonservis açıklaması! Jelert için flaş bonservis açıklaması! 14:27
Daha Eski
Samsun'un yıldızı F.Bahçe'ye! Samsun'un yıldızı F.Bahçe'ye! 12:41
İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri! İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri! 12:05
G.Saraylı futbolcu MLS'ye mi gidiyor? G.Saraylı futbolcu MLS'ye mi gidiyor? 11:44
F.Bahçe'de flaş gelişme! Becao... F.Bahçe'de flaş gelişme! Becao... 11:04
Kamerunlu futbolcu devleri birbirine düşürdü! Kamerunlu futbolcu devleri birbirine düşürdü! 10:24
Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı detayları Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı detayları 10:22