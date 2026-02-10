Erzincan'da korkutan deprem! Merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde oldu? AFAD

CANLI SKOR ANA SAYFA
AFAD, 11 Şubat Çarşamba günü saat 00.38'de Erzincan'da deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar "Erzincan'da deprem mi oldu?" ve "Erzincan'da kaç şiddetinde deprem oldu?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle merkez üssü merak edilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, depremi hangi illerin hissettiği de inceleniyor. İşte, AFAD son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 00:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 01:03
SON DAKİKA DEPREM | AFAD, 11 Şubat Çarşamba günü saat 00.38'de Erzincan'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe yol açarken vatandaşlar "Erzincan'da deprem mi oldu?" ve "Depremin büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt aramaya başladı. Merkez üssü ve teknik detayları netleşen depremin, hangi illerde hissedildiği de merak konusu oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

ERZİNCAN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 11 Şubat Çarşamba günü saat 00.38'de Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Kemah olarak belirtilirken, sarsıntının 7.02 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi deprem verilerine göre, Erzincan Kemah'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 3.1 kilometre derinlikte olduğu ifade edilirken, Erzincan depremi çevre illerden de hissedildi.

