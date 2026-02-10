11 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı: Kabine'de 2 kritik değişiklik!

11 Şubat 2026 Çarşamba tarihli Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar gündeme damga vurdu. Kararlara göre iki bakanlıkta görev değişikliğine gidildi. Yapılan atamalar kamuoyunda merak uyandırırken, gözler Resmi Gazete'de yer alan 11 Şubat tarihli kararların detaylarına çevrildi. İşte detaylar...

İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan yeni atamalar, kabinede dikkat çeken bir değişimi beraberinde getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar doğrultusunda İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında görev değişikliklerine gidilirken, bu kritik görevlere getirilen yeni isimler kamuoyu ile paylaşıldı.

ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLIKLARINDA YENİ İSİMLER

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla birlikte kabinede yeni isimler göreve başladı. Buna göre Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak görevlendirilirken, Adalet Bakanlığı görevine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi. Her iki atama da, geçmişte üstlendikleri sorumluluklarla öne çıkan ve kamuoyunda deneyimleriyle bilinen isimler olarak dikkat çekiyor.

RESMİ GAZETE KARARLARI 11 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11 Şubat Çarşamba Resmi Gazete kararları şöyle:

