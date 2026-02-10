CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 11 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı: Kabine'de 2 kritik değişiklik!

11 Şubat 2026 Çarşamba günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki bakanlıkta değişiklik yapıldığı açıklanırken, yeni atamalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, 11 Şubat Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 00:32
11 Şubat 2026 Çarşamba tarihli Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar gündeme damga vurdu. Kararlara göre iki bakanlıkta görev değişikliğine gidildi. Yapılan atamalar kamuoyunda merak uyandırırken, gözler Resmi Gazete'de yer alan 11 Şubat tarihli kararların detaylarına çevrildi. İşte detaylar...

Resmi Gazete kararları

İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan yeni atamalar, kabinede dikkat çeken bir değişimi beraberinde getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar doğrultusunda İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında görev değişikliklerine gidilirken, bu kritik görevlere getirilen yeni isimler kamuoyu ile paylaşıldı.

Resmi Gazete kararları yayımlandı mı?

ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLIKLARINDA YENİ İSİMLER

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla birlikte kabinede yeni isimler göreve başladı. Buna göre Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak görevlendirilirken, Adalet Bakanlığı görevine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi. Her iki atama da, geçmişte üstlendikleri sorumluluklarla öne çıkan ve kamuoyunda deneyimleriyle bilinen isimler olarak dikkat çekiyor.

Resmi Gazete kararları 11 Şubat 2026 Çarşamba

RESMİ GAZETE KARARLARI 11 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11 Şubat Çarşamba Resmi Gazete kararları şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/51)

YÖNETMELİK

–– Iğdır Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İcra ve İflâs Kanununun Geçici 20 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2026/13)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/2)

–– Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/3)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/02/2026 Tarihli ve 14291, 14292, 14293, 14294, 14295, 14296, 14297 ve 14298 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/5/2025 Tarihli ve 2019/10415 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/5/2025 Tarihli ve 2019/42527 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/5/2025 Tarihli ve 2021/35183 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2022/10456 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2022/12850 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2025 Tarihli ve 2020/36305 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2025 Tarihli ve 2021/6777 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2025 Tarihli ve 2021/63600 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/7/2025 Tarihli ve 2022/39911 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2025 Tarihli ve 2021/4654 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/7/2025 Tarihli ve 2021/38272 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/7/2025 Tarihli ve 2022/79915 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/34110 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
