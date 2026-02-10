CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugün okullar tatil mi? 11 Şubat okul var mı? İşte kar tatili olan iller!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağışlı hava dalgası etkisini artırıyor. Özellikle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Van, Muş ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yoğun kar beklentisiyle birlikte gözler valiliklere çevrilirken, “Bugün okullar tatil mi?” sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Valiliklerden gelecek resmi açıklamalar yakından takip edilirken, güncel hava uyarıları ve kar tatiline ilişkin son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 00:02
Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı uyarısı sonrası dikkatler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Muş ve Tunceli illerinde öğrenciler ve veliler, "11 Şubat'ta okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle don ve buzlanma risklerine karşı önlemler alınırken, bugün okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, valiliklerden yapılan resmi açıklamalar...

Bugün okullar tatil mi?

Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Van, Muş ve Tunceli başta olmak üzere etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası, "11 Şubat okullar tatil mi?" sorusu araştırılmaya devam ediliyor. Yaşanan gelişmeler sonrası 3 ilde resmi tatil ilan edilirken, gelişmeler takip ediliyor.

11 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi?

AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı'da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullar için eğitime ara verildi. Valilikten yapılan duyuruda, çarşamba günü il genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi. Olası ulaşım sorunları ve buzlanma tehlikesi göz önünde bulundurularak, köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitim-öğretime geçici olarak ara verildiği bildirildi.

Ağrı'da okullar tatil mi?

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum Valiliği, 11 Şubat Çarşamba günü için şu açıklamayı yaptı:

Erzurum'da okullar tatil mi?

İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle; 11.02.2026 Çarşamba günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilk okul, orta okul ve liselerde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1(bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; karla mücadele çalışmaları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur.

Van'da okullar tatil mi?

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi.

Çaldıran Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde, Çaldıran'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2026 Çarşamba günü ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

F.Bahçe'ye Amrabat şoku!
Zenit'ten Duran için flaş açıklama! "F.Bahçe..."
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan yarın DEM parti heyetini kabul edecek
Noa Lang'dan flaş karar!
Transferde flaş karar! Osimhen ve Barcelona...
