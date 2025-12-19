Sadettin Saran kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sadettin Saran biyografisi

Saran Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Sadettin Saran, spor medyası, yayın hakları ve savunma sanayii gibi stratejik sektörlerdeki yatırımlarıyla tanınan bir iş insanıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi alan ve aynı dönemde milli yüzücü olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Saran, profesyonel kariyerine girişimcilik odaklı projelerle devam etmiştir. Özellikle S Sport ve çeşitli radyo kanallarını bünyesinde barındıran medya grubuyla Türkiye'deki spor yayıncılığı pazarında önemli bir pay sahibi olan Saran, aynı zamanda bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmiş ve kulüp siyasetinde etkin bir figür haline gelmiştir. İşte Sadettin Saran'ın biyografisi...

SADETTİN SARAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sadettin Saran, 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Amerika'da devam eden Saran, Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında sporcu kimliğiyle ön plana çıkmış, okulun yüzme takımının kaptanlığını yapmış ve Türkiye Milli Yüzme Takımı'nda ay-yıldızlı formayı terletmiştir. Mezuniyetinin ardından Türkiye'ye dönen Saran, bir süre Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışmış, ardından savunma sanayii ve medya sektörlerine yöneldi.

Aslen Kırıkkaleli bir baba ve Amerikalı bir annenin evladı olan Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. Hem Türk hem de Amerikan vatandaşlığına sahip olan iş insanı, köklerine olan bağlılığını Kırıkkale'de gerçekleştirdiği çok sayıda sosyal sorumluluk projesi ve eğitim yatırımıyla sık sık dile getirmektedir.

SADETTİN SARAN NE İŞ YAPIYOR?

Sadettin Saran, 1990 yılında kurduğu ve günümüzde Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Saran Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Temel iş kollarını şu başlıklar altında özetlemek mümkündür:

Medya ve Yayıncılık: S Sport, S Sport2 ve Radyospor gibi kanalları bünyesinde barındıran Saran Medya, dünya çapındaki dev organizasyonların (Premier Lig, NBA, Formula 1 vb.) Türkiye yayın haklarını elinde tutan en büyük içerik sağlayıcılardan biridir.

Savunma Sanayii: Holding, savunma ve havacılık alanında temsilcilik ve lojistik hizmetler sunarak uluslararası projelerde yer almaktadır.

Havacılık ve Enerji: VIP havacılık hizmetleri ve yenilenebilir enerji yatırımları ile holdingin faaliyet alanlarını genişletmiştir.

Spor Yöneticiliği: Geçmişte Fenerbahçe Spor Kulübü'nde futbol şubesi sorumlusu ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almış olan Saran, halen spor camiasındaki en etkin figürlerden biri olarak kabul edilmektedir. Hali hazırda Fenerbahçe Spor Kulübü başkanıdır.

SADETTİN SARAN HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Toplamda yaklaşık 3.000 çalışanı bulunan ve 33 firmadan oluşan Saran Holding, yedi ana sektörde faaliyet göstermektedir:

Saran Medya: Spor yayıncılığı ve medya hizmetleri.

Saran Enerji: Hidroelektrik, güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları.

Saran Havacılık: Bell Helicopter Textron'un Türkiye temsilciliği.

Saran Yayıncılık: Radyo Spor, Radyo Trafik gibi radyo kanalları.

tuttur.com: Sosyal bahis platformu.

Anadolu Çağrı Merkezi: Eskişehir'de faaliyet gösteren çağrı merkezi.

Saran Turizm: Çek Cumhuriyeti'nin köklü turizm firması Çedok'u bünyesinde barındıran turizm şirketi.

SADETTİN SARAN İFADEYE ÇAĞRILDI

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Sabah'ın haberine göre, yurt dışında olan Saran'ın evinde ise ekipler arama yaptı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın dönünce ifadesi alınacak.