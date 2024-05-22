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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası 2024 Mayıs ayı faiz kararı beklenti ve tahminler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Mayıs ayı faiz kararı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Nisan ayında faiz oranını yüzde 50'de sabit bırakan Para Politika Kurulu'nun bu ay yine faiz yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte beklenti anketi ve tahminler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:10
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası 2024 Mayıs ayı faiz kararı beklenti ve tahminler

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay faizi sabit tutmasının ardından Para Politikaları Kurulu'nun alacağı karar heyecanla bekleniyor. Mayıs ayı faiz kararı hakkında ekonomistlerin görüşleri, beklenti anketi ve tahminler merak ediliyor. Peki Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 23 Mayıs 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI 2024 MAYIS AYI FAİZ KARARI BEKLENTİ VE TAHMİNLER

Gelecek hafta yurt içinde gözler TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,48 altında 32,1861'den tamamladı.

Öte yandan, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" paketini açıkladı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak olduğunu belirterek, "Enflasyonu düşük tek hanelere indirmek. Refah için, sürdürülebilir yüksek büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir." diye konuştu.

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