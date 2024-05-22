1461 Trabzon - Vanspor FK maçı canlı izle | 1461 Trabzon - Vanspor FK maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

1461 Trabzon - Vanspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Yükselme Play-off maçında 1461 Trabzon ile Vanspor FK karşı karşıya gelecek. Orta Hisar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanacak maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 1461 Trabzon - Vanspor FK maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

1461 TRABZON - VANSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

1461 Trabzon - Vanspor FK maçı 22 Mayıs Çarşamba günü saat 15:30'da TFF Youtube'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

1461 TRABZON - VANSPOR FK MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE