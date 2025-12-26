CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Mohamed Salah attı Mısır kazandı

Mohamed Salah attı Mısır kazandı

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda Mısır, Güney Afrika'yı Mohamed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 20:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mohamed Salah attı Mısır kazandı

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda Mısır ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.

Mısır, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mısır'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada penaltıdan Mohamed Salah kaydetti.

Öte yandan Mısır'da Mohamed Hany, 45+2. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla gruptaki 2. maçında da galibiyetle ayrılan Mısır, 6 puanla zirvede yer aldı. Gruptaki ilk yenilgisini alan Güney Afrika ise 3 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

Mısır, B Grubu'ndaki 3. maçında 29 Aralık Pazartesi günü TSİ 19.00'da Angola ile karşı karşıya gelecek. Güney Afrika ise aynı gün ve aynı saatte Zimbabve ile kozlarını paylaşacak.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'ye Becao piyangosu!
DİĞER
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti! İşte Süper Lig’de en çok gol attığı takımlar…
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
Bahis soruşturmasında 42 sevk daha!
G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahis soruşturmasında 42 sevk daha! Bahis soruşturmasında 42 sevk daha! 19:35
Milan Baros'tan Icardi ve F.Bahçe sözleri! Milan Baros'tan Icardi ve F.Bahçe sözleri! 19:31
Beşiktaş'tan kadro dışı açıklaması! Beşiktaş'tan kadro dışı açıklaması! 18:17
Beşiktaş transferi açıkladı! Beşiktaş transferi açıkladı! 18:11
Liverpool-Wolves maçında Jota unutulmayacak Liverpool-Wolves maçında Jota unutulmayacak 18:09
F.Bahçe'ye Becao piyangosu! F.Bahçe'ye Becao piyangosu! 18:01
Daha Eski
Marcao’ya İspanya’da ağır fatura! Marcao’ya İspanya’da ağır fatura! 16:34
En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası! En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası! 16:16
Fred’e Brezilya’dan talip var! Fred’e Brezilya’dan talip var! 15:40
Alaba R. Madrid’den ayrılıyor mu? Alaba R. Madrid’den ayrılıyor mu? 15:08
Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı yayın bilgisi! Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı yayın bilgisi! 14:41
Al Kholood-Al Taawon maçı ayrıntıları! Al Kholood-Al Taawon maçı ayrıntıları! 14:17