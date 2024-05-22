Haberler Haberler ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ | ONRYT halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ | ONRYT halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?

1980 yılında sivil ve askeri haberleşme uygulamalarına yönelik mühendislik hizmetleri vermek üzere kurulan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş., 44 yıldır faaliyette olan bir şirkettir. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kayıtlı ve 2023 yılında Ankara Sanayi Odası tarafından “AR-GE ve YENİLİK” kategorisinde ödül almaya layık görülmüş AR-GE merkezindeki faaliyetlerini sürdürmekte olan Onur Yüksek Teknoloji halka arz oluyor. Peki ONRYT halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var? Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:10
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ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ | ONRYT halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ | Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ASELSAN, TUSAŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Devlet Demiryolları (TCDD) ve yurtdışında çeşitli havacılık kurumları bulunan Onur Yüksek Teknoloji halka arz oluyor. ONRYT koduyla borsaya giren şirketin halkına arzına dair tüm detayları sizler için derledik.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin talep toplama tarihleri 22 - 23 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası - Tamamen Eşit Dağıtım)

  • 2.1 Milyon katılım - 10 Lot (495 TL).
  • 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (396 TL).
  • 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (346 TL).
  • 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL).
  • 3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL).
  • 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL).
  • 4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL).
  • 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (198 TL).

Halka Arz Şekli

  • Sermaye Artırımı: 12.830.000 Lot
  • Ortak Satışı : 3.200.000 Lot (Cengiz Dede)
  • Ortak Satışı : 1.600.000 Lot (Noyan Burçin Dede)
  • Ortak Satışı : 1.600.000 Lot (Tolga Dede)
  • Ortak Satışı : 500.000 Lot (Nurgül Dede)

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ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek olan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. Ana Pazar'da işlem görecek.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile halka arz oluyor. Bu kapsamda, bütün banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanabilecek olan halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası ve diğer aracılık faaliyeti yürüten tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden halka arza katılabilir.

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