Sakla Beni 26. FİNAL BÖLÜMÜ İZLE - Sakla Beni son bölüm izle - Star TV Sakla Beni izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 2 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek 26. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV final bölümü' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 26. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Naz'ın verdiği aldatılma haberi İncila ve Mete'yi şoka uğratırken, onu sakinleştirmek için büyük çaba harcarlar. Hamile olduğunun müjdesini Mete ile paylaşmak için sabırsızlanan İncila'ya beklediği uygun an bir türlü gelmez.

Dünür olan Filiz ile Yüksel arasındaki çekişmeler sürerken, yaşadıkları fikir ayrılıkları keyifli anların ortaya çıkmasını sağlar. Naz için büyük bir sürpriz hazırlığında olan Kadir, nasıl bir yanlış anlaşılmaya sebep olduğunun henüz farkında değildir. Naz'ın aldatılma konusu Mete ile İncila'nın aralarında problemler yaşamasına neden olur.

Herkesin içini rahatlatan gerçek ortaya çıkarken hiç beklemeyen bir anda Naz'ın doğumu başlar. İncila'dan sürpriz haberi alan Mete büyük bir mutluluk yaşarken, zaman herkese ihtiyacı olan güzel günleri getirir.

Sakla Beni 26. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN