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Sakla Beni 26. FİNAL BÖLÜMÜ İZLE - Sakla Beni son bölüm izle - Star TV Sakla Beni izle

Star TV ekranlarının dizisi Sakla Beni, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 24. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni 24. bölümü izle, Sakla Beni yeni bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Sakla Beni dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 20:31 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 20:50
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Sakla Beni 26. FİNAL BÖLÜMÜ İZLE - Sakla Beni son bölüm izle - Star TV Sakla Beni izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 2 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek 26. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV final bölümü' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 26. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAKLA BENİ FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Naz'ın verdiği aldatılma haberi İncila ve Mete'yi şoka uğratırken, onu sakinleştirmek için büyük çaba harcarlar. Hamile olduğunun müjdesini Mete ile paylaşmak için sabırsızlanan İncila'ya beklediği uygun an bir türlü gelmez.

Dünür olan Filiz ile Yüksel arasındaki çekişmeler sürerken, yaşadıkları fikir ayrılıkları keyifli anların ortaya çıkmasını sağlar. Naz için büyük bir sürpriz hazırlığında olan Kadir, nasıl bir yanlış anlaşılmaya sebep olduğunun henüz farkında değildir. Naz'ın aldatılma konusu Mete ile İncila'nın aralarında problemler yaşamasına neden olur.

Herkesin içini rahatlatan gerçek ortaya çıkarken hiç beklemeyen bir anda Naz'ın doğumu başlar. İncila'dan sürpriz haberi alan Mete büyük bir mutluluk yaşarken, zaman herkese ihtiyacı olan güzel günleri getirir.

Sakla Beni 26. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sakla Beni 26. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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