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YEMEKTEYİZ puan tablosu 1 Mayıs Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahsum kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı Mahsum Bey oldu. Mahsum Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahsum kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 1 Mayıs puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 19:10 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 19:10
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 1 Mayıs Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahsum kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Mahsum Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 1 Mayıs 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MAHSUM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 1 Mayıs yarışmacısı Mahsum Bey oldu. Mahsum Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Hava: 4

Sema: 4

Serkan: 5

Şeyda: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERKAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Nisan yarışmacısı Serkan Bey oldu. Serkan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Hava: 4

Sema: 5

Mahsum: 4

Şeyda: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞEYDA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Nisan yarışmacısı Şeyda Hanım oldu. Şeyda Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Hava: 5

Sema: 4

Mahsum: 4

Serkan: 5

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