A101 ALDIN ALDIN 22 MAYIS | A101 Kurbanlık fiyatları! İndirimli ürünler kataloğu

Kurbanlık seçenekleri nelerdir?

Karaman Koç Kurbanlık Kolisi: Irkı Karaman koç için, yaklaşık sakatat dahil 16-19 kg arası ağırlıkta, bir bütün kuzu karkas gövdesinin 2 (iki) adet kol, 1 (bir) adet gerdan, 2 (iki) adet yarım kafes, 2 (iki) adet but, kuyruk yağı ve takım sakatatı (ciğer, yürek, böbrek) içeren kurbanlık koli seçeneğidir.

Irkı Karaman koç için, yaklaşık sakatat dahil 16-19 kg arası ağırlıkta, bir bütün kuzu karkas gövdesinin 2 (iki) adet kol, 1 (bir) adet gerdan, 2 (iki) adet yarım kafes, 2 (iki) adet but, kuyruk yağı ve takım sakatatı (ciğer, yürek, böbrek) içeren kurbanlık koli seçeneğidir. 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Kolisi: Kurbanlık vasfına uygun büyükbaş hayvanın kesilip kemiksiz hale getirildikten sonra yağı ve sakatatı dahil (ciğer, yürek, böbrek) 1/7 oranında eşit hisselere ayrıldığı, yaklaşık 23-26 kg arası ağırlıkta kurbanlık koli seçeneğidir.

Kurban kesimi ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesimi, bayram namazı kılındıktan sonra başlar ve bayramın 3. günü gün batımına kadar devam eder.

Kurban kesiminde dini vecibeler ve yasal sorumluluklar yerine getiriliyor mu?

Kurbanlıklar Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ve Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliklerine uygun şekilde kesilerek kemiksiz hale getirilir. Mağazalarımızdan ya da internet sayfamızdan kurbanlık alımı yaptıktan sonra A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.'yi kurbanlığınızın kesilmesi için vekil tayin etmiş olursunuz. Kurban kesimi noter, din görevlisi ve veteriner hekim eşliğinde helal kesim kurallarına uygun olarak yapılır. Alınan kurban vekâletleri kesimi yapacak kasaplara verildikten sonra kesim süresince her bir kurban sahibinin adı ve soyadı tek tek okunur.

Kurbanlık hayvanların sağlık kontrolleri yapılıyor mu?

Kesim öncesinde, görevli veteriner hekimlerimiz tarafından kurbanlıkların sağlık kontrolleri yapılıp, kurbanlık vasfına uygunluğu kontrol edilir. Kesim sonrasında ise karkas et ve iç organların sağlık muayeneleri tekrar yapılır.

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Axess, Bonus, Maximum, World e Bankkart'larda peşin fiyatına 3 taksit imkânı sağlanmaktadır.

Kurban işlemlerinde hijyen denetimi uygulanıyor mu?

A101 Kalite Güvence Departmanı tarafından belirlenmiş hijyen tedbirleri kapsamında, gıda güvenliği standartlarına ve hijyen kurallarına uygun olarak veteriner hekimlerin gözetiminde denetimli kesim, paketleme ve sevkiyat yapılır.