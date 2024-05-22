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ATALANTA BAYER LEVERKUSEN MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Atalanta - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atalanta ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Final müsabakası İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan Aviva Stadyumu'nda oynanacak. István Kovács, Avrupa Ligi finalinde düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:10
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ATALANTA BAYER LEVERKUSEN MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Atalanta - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Atalanta - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi sahibini buluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonra en prestijli kulüp organizsyonu olan Avrupa Ligi'nde final Atalanta - Bayer Leverkusen maçına sahne olacak. Yarı finalede Roma'yı eleyen Bayer Leverkusen ve Marsilya'yı eleyen Atalanta, İrlanda'nın Dublin kentinde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN? ATALANTA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'nın Dublin şehrinde yer alan Dublin Arena'da oynanacak müsabaka TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanacak. Müsabaka saat 22:00'da oynanacak.

ATALANTA BAYER LEVERKUSEN MAÇI CANLI İZLE

FİNALE RUMEN HAKEM!

Avrupa Ligi Final karşılaşmasını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Slovak Ivan Kruzliak olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ ALAN NE KADAR KAZANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve adını finale yazdıran ekipler, final turunda en az 4.6 Milyon Euro kazanacak. Kazanan ekip 4 Milyon Euro ödül daha elde edecek. Atalanta ve Bayer Leverkusen, son 16 turunda 1.2 milyon euro, çeyrek finalde 1,8, yarı finalde 2,8 milyon euro ödül kazandı.

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