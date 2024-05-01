KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 | KPSS önlisans, lisans sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Başvuru ücreti hangi bankalara yatırılır?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 | ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda başvuruların başlamasıyla birlikte araştırmalar sürüyor. Devlet memuru olmak isteyen adayların başvurduğu KPSS'de başvuruların yapılabilmesi için gerekli olan başvuru ücreti yatırma hakkında arama motorlarında KPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? konuları araştırılıyor. İşte ÖSYM KPSS ücreti ödeme ekranı ve tüm merak edilenler...

KPSS 2024 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 KPSS başvuru kılavuzu, ÖSYM tarafından henüz yayınlamadı. KPSS başvuru kılavuzunun erişime açılmasıyla beraber başvuru ücreti de netlik kazanacak.

KPSS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Lisans başvuruları; 03.05.2024-15.05.2024

KPSS Ön Lisans başvuruları; 13.06.2024--02.07.2024

KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18.07.2024-30.07.2024

DHBT başvuruları ise 09.08.2024-15.08.2024

KPSS 2024 SINAV TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

Geçen yıllarda KPSS başvuru ücretleri şöyleydi:

💰KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu: 115,00 TL 💰KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 80,00 TL 💰ÖABT: 115,00 TL

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

👉Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

👉ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

👉Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

ÖSYM KPSS ÜCRETİ ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2024 BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede (KPSS-2022/2) adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.