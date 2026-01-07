Edoardo Bove, Süper Lig yolunda! İtalya'da futbol oynaması yasaklandı

Yaşadığı sağlık sorununun ardından İtalya'da futbol oynaması yasaklanan AS Roma'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Edoardo Bove için rota Türkiye'ye çevrildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 09:19Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 10:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Trendyol Süper Lig'de takımlar, ara transfer döneminde yapacakları takviyeler ile sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda orta saha takviyesi planlayan takımların yönelmesi muhtemel o isim, İtalyan basını tarafından duyuruldu: Edoardo Bove.
Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcunun AS Roma ile olan sözleşmesi feshedilmeye hazırlanıyor. 24/25 sezonunda yaşadığı talihsiz olayın ardından sahalara dönüş yapmaya hazırlanan Bove, özel durumu nedeniyle İtalya'da futbol oynayamıyor.
İTALYA'DA OYNAMASI YASAK
Edoardo Bove, 1 Aralık 2024'te oynanan Fiorentina-Inter mücadelesinde kalp durması yaşayarak yere yığılmıştı. Hızlı müdahale sayesinde hayatta kalan futbolcunun kalbine şok vererek ritmi düzenlemeye yarayan bir cihaz takıldı. İtalya'da belirlenen kurallar çerçevesinde profesyonel futbolda bu cihazla oynamak düzenlemeler gereği mümkün değil.
"VAZGEÇMEYECEĞİM"
Bu doğrultuda yurt dışına çıkmaya hazırlanan İtalyan orta saha için Türk takımlarının ilgisinin olduğu açıklandı. Bove ise, "Haziran ayında futbola dönmeyi hedefliyorum. Eğer iç defibrilatörü tutmaya karar verirsem, İtalya'da oynayamam. Yurt dışında neredeyse her yerde oynayabilirim. Ancak doktorlar bana onu çıkarmamın mümkün olabileceğini söylüyor. Futbol benim için çok önemli. Vazgeçmeyeceğim." ifadeleri ile kararını kamuoyuna duyurmuştu.