Edoardo Bove, Süper Lig yolunda! İtalya'da futbol oynaması yasaklandı

"VAZGEÇMEYECEĞİM" Bu doğrultuda yurt dışına çıkmaya hazırlanan İtalyan orta saha için Türk takımlarının ilgisinin olduğu açıklandı. Bove ise, "Haziran ayında futbola dönmeyi hedefliyorum. Eğer iç defibrilatörü tutmaya karar verirsem, İtalya'da oynayamam. Yurt dışında neredeyse her yerde oynayabilirim. Ancak doktorlar bana onu çıkarmamın mümkün olabileceğini söylüyor. Futbol benim için çok önemli. Vazgeçmeyeceğim." ifadeleri ile kararını kamuoyuna duyurmuştu.