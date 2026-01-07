CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Edoardo Bove, Süper Lig yolunda! İtalya'da futbol oynaması yasaklandı

Edoardo Bove, Süper Lig yolunda! İtalya'da futbol oynaması yasaklandı

Yaşadığı sağlık sorununun ardından İtalya'da futbol oynaması yasaklanan AS Roma'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Edoardo Bove için rota Türkiye'ye çevrildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 09:19 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 10:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Edoardo Bove, Süper Lig yolunda! İtalya'da futbol oynaması yasaklandı

Trendyol Süper Lig'de takımlar, ara transfer döneminde yapacakları takviyeler ile sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda orta saha takviyesi planlayan takımların yönelmesi muhtemel o isim, İtalyan basını tarafından duyuruldu: Edoardo Bove.

Edoardo Bove, Süper Lig yolunda! İtalya'da futbol oynaması yasaklandı

Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcunun AS Roma ile olan sözleşmesi feshedilmeye hazırlanıyor. 24/25 sezonunda yaşadığı talihsiz olayın ardından sahalara dönüş yapmaya hazırlanan Bove, özel durumu nedeniyle İtalya'da futbol oynayamıyor.

Edoardo Bove, Süper Lig yolunda! İtalya'da futbol oynaması yasaklandı

İTALYA'DA OYNAMASI YASAK

Edoardo Bove, 1 Aralık 2024'te oynanan Fiorentina-Inter mücadelesinde kalp durması yaşayarak yere yığılmıştı. Hızlı müdahale sayesinde hayatta kalan futbolcunun kalbine şok vererek ritmi düzenlemeye yarayan bir cihaz takıldı. İtalya'da belirlenen kurallar çerçevesinde profesyonel futbolda bu cihazla oynamak düzenlemeler gereği mümkün değil.

Edoardo Bove, Süper Lig yolunda! İtalya'da futbol oynaması yasaklandı

"VAZGEÇMEYECEĞİM"

Bu doğrultuda yurt dışına çıkmaya hazırlanan İtalyan orta saha için Türk takımlarının ilgisinin olduğu açıklandı. Bove ise, "Haziran ayında futbola dönmeyi hedefliyorum. Eğer iç defibrilatörü tutmaya karar verirsem, İtalya'da oynayamam. Yurt dışında neredeyse her yerde oynayabilirim. Ancak doktorlar bana onu çıkarmamın mümkün olabileceğini söylüyor. Futbol benim için çok önemli. Vazgeçmeyeceğim." ifadeleri ile kararını kamuoyuna duyurmuştu.

REKLAM-IDEFIX
Maçın ardından o isme büyük övgü!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy'un torbacısını açıkladı: "Veyis Ateş kokoreç (kokain) getirecek"
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
F.Bahçe Guendouzi'nin transferinde mutlu sona yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'in yıldızlarına Aslan kancası! Süper Lig'in yıldızlarına Aslan kancası! 09:24
İstanbul devlerinin Edoardo Bove takibi! İstanbul devlerinin Edoardo Bove takibi! 09:19
Ziraat Bankkart, ACH Volley deplasmanında! Ziraat Bankkart, ACH Volley deplasmanında! 09:09
Anadolu Efes, Paris karşısında çıkış arayacak! Anadolu Efes, Paris karşısında çıkış arayacak! 08:35
Maçın ardından o isme büyük övgü! Maçın ardından o isme büyük övgü! 08:27
Nijerya'dan Osimhen için açıklama! Nijerya'dan Osimhen için açıklama! 01:13
Daha Eski
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:13
Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! 01:13
Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! 01:13
Fenerbahçe Beko evinde galip! Fenerbahçe Beko evinde galip! 01:13
Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! 01:13
Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! 01:13