Aston Villa zirve takibinde! Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace-Aston Villa mücadelesi, iki takımın da kaderini doğrudan etkileyecek bir taktik savaşına sahne olacak. Ev sahibi Crystal Palace, son haftalarda sakatlık kabusuyla sarsılmış durumda; Jefferson Lerma ve Nathaniel Clyne'ın Newcastle maçında sakatlanmasıyla eksik sayısı yükseldi. Ancak yeni transfer Brennan Johnson'ın takıma katılması hücum hattına taze kan getirdi. Öte yandan Aston Villa, ligin en etkili hücum takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Ollie Watkins'in son 3 maçtaki 4 gollü performansı ve orta sahadaki Tielemans-Kamara ikilisinin uyumu, Villa'yı bu maçta avantajlı konuma getiriyor. İşte Crystal Palace-Aston Villa maçının detayları...

CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Crystal Palace-Aston Villa maçı, 7 Ocak Çarşamba günü, Selhurst Park'ta oynanacak.

CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 21. haftasındaki Crystal Palace-Aston Villa maçı, Türkiye saati ile 22.30'da, Andy Madley'in düdüğüyle start alacak.

CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve yarışının doruğa ulaştığı mücadele, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Rodney, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins