Haberler İngiltere Premier Lig Brentford-Sunderland maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Brentford, evinde ligin bu sezonki flaş ekibi Sunderland’i konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Everton'ı 4-2 yenerek büyük bir çıkış yakalayan ve 30 puanla 7. sıraya tırmanan Keith Andrews’ın Brentford’u, 2026’ya taraftarı önünde kayıpsız devam etme niyetinde. Sezonun en az mağlubiyet alan ekiplerinden biri olan ve son 4 maçından beraberlikle ayrılan Regis Le Bris yönetimindeki Sunderland ise, Londra deplasmanında kazanarak Brentford ile arasındaki düğümü çözmek ve ilk 6'daki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İşte Brentford-Sunderland maçı detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 10:17
Brentford-Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gtech Community Stadyumu, bu akşam stratejik bir taktik savaşına ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Brentford, ligin en etkili iç saha takımlarından biri olarak dikkat çekerken, gol krallığı yarışında zirveyi zorlayan Igor Thiago en büyük güven kaynakları. Sunderland cephesinde ise işler savunma disiplini üzerine kurulu; konuk ekip ligin en az mağlubiyet alan takımlarından biri olsa da son haftalarda kazanmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz hafta Tottenham deplasmanında son dakika golüyle puanı kurtaran yeni transfer Brian Brobbey, Sunderland hücum hattına taze kan getirdi. İki takımın da 30 puanda eşitlendiği bu '6 puanlık' maçta alınacak bir galibiyet, kazananı Şampiyonlar Ligi potasının hemen eşiğine taşıyabilir. Peki Brentford-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford-Sunderland MAÇI NE ZAMAN?

Brentford-Sunderland maçı, 7 Ocak Çarşamba günü, Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak.

Brentford-Sunderland MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 21. haftasındaki Brentford-Sunderland maçı, Türkiye saati ile 22.30'da, Matt Donohue'nin düdüğüyle start alacak.

Brentford-Sunderland MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve yarışının doruğa ulaştığı Brentford-Sunderland mücadelesi, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brentford-Sunderland MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Henry; Yarmoliuk, Janelt; Jensen, Damsgaard, Schade; Thiago

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Geertruida, Xhaka; Mayenda, Le Fee, Adingra; Brobbey

