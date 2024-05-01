ALDATMAK 68. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

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Aldatmak 68. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 68. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 68. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 68. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar. Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır. Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır.

Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur. Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır. Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur. Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir…

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Aldatmak 68. bölüm fragmanı izle