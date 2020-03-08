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08 Mart 2020, Pazar
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çıldırdı! Hakeme...

Hasan Ali Kaldırım çıldırdı! Hakeme...

'in 25. haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Denizlispor ile karşı karşıya gelen , mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Oldukça yüksek tansiyonla geçen karşılaşmanın 54. dakikasında , yardımcı hakem 'nda topu uzatarak 'Al sen kullan' sözleriyle isyan etti.

'de 'nin Yukatel Denizlispor ile oynadığı ve 2-2 sonuçlanan maçta Fenerbahçeli futbolcular hakem Zorbay Küçük ve ekibinin yönetimini beğenmedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hasan Ali Kaldırım, hakem kararlarına tepki gösterdi.

54. dakikada yaşanan pozisyonda Hasan Ali Kaldırım taç kararı beklerken, hakem Zorbay Küçük, dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu'nun uyarısıyla topu Denizlispor'a verdi.

, bu karar karşısında sinirlendi ve 'Al sen kullan' diyerek topu Direnç Tonusluoğlu'na verdi. Bu hareketin ardından Zorbay Küçük, Hasan Ali Kaldırım'a sarı kart gösterdi.

İŞTE O AN (GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

  1. 08.03.2020
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