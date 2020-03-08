Bülent Uygun'un ikinci çelmesi

Sezonun ilk yarısında Kayseri'nin başındayken Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Bülent Uygun, güçlü rakibine 2. kez çelme taktı. Uygun, "Maç öncesi 1 puanın iyi olacağını söylerdik. 5 net pozisyon kaçırdık. Denizlispor bu ligi hak ediyor" dedi.