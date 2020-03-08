Bülent Uygun'un ikinci çelmesi
Sezonun ilk yarısında Kayseri’nin başındayken Fenerbahçe’yi 1-0 yenen Bülent Uygun, güçlü rakibine 2. kez çelme taktı. Uygun, “Maç öncesi 1 puanın iyi olacağını söylerdik. 5 net pozisyon kaçırdık. Denizlispor bu ligi hak ediyor” dedi.
Sezonun ilk yarısında Kayseri'nin başındayken Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Bülent Uygun, güçlü rakibine 2. kez çelme taktı. Uygun, "Maç öncesi 1 puanın iyi olacağını söylerdik. 5 net pozisyon kaçırdık. Denizlispor bu ligi hak ediyor" dedi.
- 8.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Bülent Uygun'un ikinci çelmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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