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08 Mart 2020, Pazar
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'un ikinci çelmesi

Bülent Uygun'un ikinci çelmesi

Sezonun ilk yarısında ’nin başındayken ’yi 1-0 yenen , güçlü rakibine 2. kez çelme taktı. Uygun, “Maç öncesi 1 puanın iyi olacağını söylerdik. 5 net pozisyon kaçırdık. Denizlispor bu ligi hak ediyor” dedi.

Sezonun ilk yarısında 'nin başındayken 'yi 1-0 yenen , güçlü rakibine 2. kez çelme taktı. Uygun, "Maç öncesi 1 puanın iyi olacağını söylerdik. 5 net pozisyon kaçırdık. Denizlispor bu ligi hak ediyor" dedi.

  1. 8.3.2020
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