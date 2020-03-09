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09 Mart 2020, Pazartesi
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Stoper yine Jailson’a kaldı

Stoper yine Jailson’a kaldı

Aziz'in cezalı duruma düşmesi sıkıntıya neden oldu. Falette ve Sadık'ın da sakat olması nedeniyle bu mevkide ibre yeniden Jailson'a döndü

Aziz'in cezalı duruma düşmesi sıkıntıya neden oldu. Falette ve Sadık'ın da sakat olması nedeniyle bu mevkide ibre yeniden Jailson'a döndü. deplasmanında teknik heyetin mecburen stoperde tandemi Jailson- Gustavo ikilisi ile oluşturması bekleniyor. Kalede ise cezalı Altay'ın yerine yer alacak.
  1. 9.3.2020
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