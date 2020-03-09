Ferdi şaşırttı
Ersun Yanal'ın fazla oynatmadığı için eleştiri aldığı Ferdi Kadıoğlu, Denizli maçında bulduğu şansı kullanamadı. İlk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu son derece etkisiz bir futbol sergileyince devrede kenara alındı.
- 9.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Ferdi şaşırttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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