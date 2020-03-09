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09 Mart 2020, Pazartesi
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Ferdi şaşırttı

Ferdi şaşırttı

'ın fazla oynatmadığı için eleştiri aldığı , maçında bulduğu şansı kullanamadı. İlk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu son derece etkisiz bir sergileyince devrede kenara alındı.

Ersun Yanal'ın fazla oynatmadığı için eleştiri aldığı , maçında bulduğu şansı kullanamadı. İlk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu son derece etkisiz bir sergileyince devrede kenara alındı. Ferdi'nin istikrarsızlığı kendisine inananları hayal kırıklığına uğrattı. 20 yaşındaki Kadıoğlu bu sezon 4 gol, 3 asist üretti.
  1. 9.3.2020
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