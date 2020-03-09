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09 Mart 2020, Pazartesi
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Avcı beklemede!

Avcı beklemede!

Yabancı hoca adayları ile uzlaşı sağlanamaması halinde F.Bahçe rotayı yerli isimlere çevirecek. Boşta olan , yönetimden haber bekliyor.

Yabancı hoca adayları ile uzlaşı sağlanamaması halinde F.Bahçe rotayı yerli isimlere çevirecek. Boşta olan , yönetimden haber bekliyor. Avcı ile görüşme olmadığı açıklansa da tecrübeli isim gündemde yer alıyor. Erol Bulut teklif götürülmesi beklenen diğer isim. Bir kesim ise 'u istiyor.
  1. 9.3.2020
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