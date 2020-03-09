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09 Mart 2020, Pazartesi
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yüksek uçtu

Roger Schmidt yüksek uçtu

Alman teknik adamın, F.Bahçe’den yardımcıları ile beraber yıllık 4.3 milyon euro istediği iddia edildi.

Teknik direktör arayışı devam ediyor. Alman ekolüne önceliği veren yönetimin ilk adayı olan 'le menajeri aracılığı ile pazarlıklar sürüyor. 52 yaşındaki çalıştırıcının kendisi için yıllık 3 milyon euro istediği, yardımcılarına da ayrıyeten 1.3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Mali açıdan zaten sıkıntıda olan 'nin bu rakamı yüksek bulduğu gelen haberler arasında.

Hoca konusunda bu hafta içinde daha somut gelişmeler bekleniyor. Hırvat Zlatko Dalic ile Niko Kovac'ın yanı sıra Zico, Lucescu, ve Erol Bulut listedeki diğer adaylar.

  1. 9.3.2020
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