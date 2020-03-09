Roger Schmidt yüksek uçtu
Alman teknik adamın, F.Bahçe’den yardımcıları ile beraber yıllık 4.3 milyon euro istediği iddia edildi.
Teknik direktör arayışı devam ediyor. Alman ekolüne önceliği veren yönetimin ilk adayı olan Roger Schmidt'le menajeri aracılığı ile pazarlıklar sürüyor. 52 yaşındaki çalıştırıcının kendisi için yıllık 3 milyon euro istediği, yardımcılarına da ayrıyeten 1.3 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Mali açıdan zaten sıkıntıda olan Fenerbahçe'nin bu rakamı yüksek bulduğu gelen haberler arasında.
Hoca konusunda bu hafta içinde daha somut gelişmeler bekleniyor. Hırvat Zlatko Dalic ile Niko Kovac'ın yanı sıra Zico, Lucescu, Abdullah Avcı ve Erol Bulut listedeki diğer adaylar.
- 9.3.2020
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Yorum
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Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Roger Schmidt yüksek uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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