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09 Mart 2020, Pazartesi
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Süper Kanarya

’nin 21. haftasında ’yi ağırlayan , ’lık galibiyete uzandı. Jordan Thompson 21 sayıyla yıldızlaşan isim oldu.

Vestel Venus 'nin 21. haftasında 'yi konuk eden F.Bahçe Opet, rakibini mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, teknik molaya 12-6 önde giren taraftı. Molanın ardından rahat oyununu sürdüren , seti 25-15 önde tamamlamayı başaran taraf oldu.

MAÇI DOMİNE ETTİ
İlk setteki etkili oyununu ikinci sete de taşıyan Sarı , teknik molayı 12-4 önde geçti. Kalan bölümde de hata yapmadı ve seti 25-12 kazandı. Son sette de hem hücumda hem de savunmada rakibini domine etmeyi başaran Sarı Melekler, üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı ve Sultanlar Ligi'ndeki puanını 51'e yükseltti.
  1. 9.3.2020
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