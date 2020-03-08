Ferhat Akbaş'lı Chemik Police, Polonya Kupası Şampiyonu
Chemik Police’nin başantrenörü Ferhat Akbaş, takımıyla Polonya Kupası finalinde Developres SkyRes Rzeszow’u 3-2 yenerek şampiyon oldu. Akbaş’ın takımı Polonya Süper Kupası’nın ardından sezonun ikinci kupasını da müzesine götürdü.
Chemik Police'nin başantrenörü Ferhat Akbaş, Polonya Kupası finalinde Developres SkyRes Rzeszow'la karşılaştı. Rakibine beş set sonunda üstünlük sağlayan Chemik, tarihinde sekizinci kez Polonya Kupası'na uzandı. Chemik ayrıca Polonya Süper Kupası'nın ardından sezonun ikinci kupasını kazanmış oldu.
Finale istediği gibi başlayamayan Chemik, ilk seti 21-25'le rakibine kaptırdı. İkinci sette oyuna geri dönen Chemik, 25-10 ile maçta durumu 1-1'e getirmeyi başardı. 27 dakika süren üçüncü set ise 19-25'le Developres SkyRes Rzeszow'un oldu. Maçın dördüncü seti itibariyle daha istekli bir oyun sergileyen Akbaş'ın öğrencileri kader setini 25-23 alarak maçı final setine taşıdı.
Şampiyonu belirleyecek final setinde 8-10 geriye düşen Chemik Police üst üste aldığı sayılara 13-10 öne geçmeyi bildi ve seti de 15-13 alarak şampiyon oldu.
"TAKIM OLARAK AYĞA KALKTIK"
Şampiyonluğun ardından konuşan Akbaş, "Polonya Kupası'nı kazanmak bizim için oldukça önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Takımımın son ana kadar göstermiş olduğu mücadeleden dolayı çok memnunum. Asla pes etmedik. Takım olarak ayağa kalktık, maçta geri döndük ve kazandık. En kritik anda geri adım atmayarak kupayı kazandık. Bu sebepten dolayı tüm oyuncularımı ve teknik ekibimi tebrik ederim ve başta oyuncularım olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi.
- 08.03.2020
- Rıdvan Dilmen'den Mert Hakan sorusuna flaş yanıt! "Galatasaray'da..."
- Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı
- Fenerbahçe'de dev kabus! Yeni teknik adam...
- Fenerbahçe Denizlispor maçında o detay! Volkan Demirel...
- Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını değerlendirdi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Ferhat Akbaş'lı Chemik Police, Polonya Kupası Şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.