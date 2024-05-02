Haberler Dizi Haberleri YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 68. bölümü fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları araştırılıyor. Yalı Çapkını 68. bölümü fragman izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 21:30 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 21:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 68. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gelen tehdit mesajıyla endişelenen Ferit, kimsenin zarar görmemesi için güvenlik önlemlerinin daha da artırılmasını ister. Asuman'ın Doruk'la olan uygunsuz görüntülerinin internete düşmesi aileyi sarsarken, Halis Ağa ortaya çıkan bu gerçeğe büyük tepki gösterir. Doruk'u bulmak için büyük bir mücadeleye girişen Ferit, ona bu yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır. Evden kovulan İfakat, Halis Ağa'nın gözündeki yerini kazanabilmek için yeni bir planı devreye sokar. Sağlığıyla ilgili hiç beklemediği bir gelişmeyi öğrenen Seyran, yeni ve büyük kararlar almak için harekete geçer. Tehdit mesajının sahibine ulaşmaya çalışan Ferit, aradığı düşmanın çok yakınında olduğundan haberdar değildir.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Kerem'in bonservisi belli oldu! Taraftar tepki gösterdi
Türk Telekom
DİĞER
Ateş Kuşları'nda Ali ve Mercan bebeklerinin cinsiyetini öğreniyor!
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
Mertens'ten ayrılık açıklaması! G.Saray'da kalacak mı?
F.Bahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ATEŞ KUŞLARI 54. BÖLÜM FRAGMAN İZLE
ATEŞ KUŞLARI 53. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE
Cuma Hutbesi DİYANET 3 MAYIS 2024
Yalı Çapkını 68. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE
💥Süper Loto çekildi! (2 Mayıs)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Sivasspor maçı mesaisi G.Saray'da Sivasspor maçı mesaisi 21:46
Olympiakos Barça'yı farklı geçti seriyi eşitledi Olympiakos Barça'yı farklı geçti seriyi eşitledi 21:45
Lucas Hernandez'den Fransa'ya kötü haber Lucas Hernandez'den Fransa'ya kötü haber 19:52
Beşiktaş Rizespor maçına hazır! Beşiktaş Rizespor maçına hazır! 19:35
Kerem'in bonservisi belli oldu! Taraftar tepki gösterdi Kerem'in bonservisi belli oldu! Taraftar tepki gösterdi 19:08
Beşiktaş'ta 2 isim Ç. Rizespor maçında forma giyemeyecek! Beşiktaş'ta 2 isim Ç. Rizespor maçında forma giyemeyecek! 18:49
Daha Eski
F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Dzeko... F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Dzeko... 18:41
Mertens'ten ayrılık açıklaması! G.Saray'da kalacak mı? Mertens'ten ayrılık açıklaması! G.Saray'da kalacak mı? 18:25
Al Musrati'nin cezası belli oldu! Al Musrati'nin cezası belli oldu! 17:14
F.Bahçe'de Konyaspor mesaisi! F.Bahçe'de Konyaspor mesaisi! 16:53
Fırtına Samsunspor maçına hazırlanıyor Fırtına Samsunspor maçına hazırlanıyor 16:50
Hoffenheim - RB Leipzig maçı ne zaman? Hoffenheim - RB Leipzig maçı ne zaman? 16:39