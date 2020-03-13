Fenerbahçe'de büyük sevinç! Garry Rodrigues...
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de Max Kruse, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Tolgay Arslan forma giyemeyecek. Sarı lacivertli teknik kadro, bu isimlerin yerine sahada olacak futbolcuları belirlerken, Garry Rodrigues sürprizi yaşandı. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcu Konyaspor'a karşı sahada olacak! İşte detaylar...
Fenerbahçe'de fıtık ameliyatı geçiren kaleci Altay Bayındır'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Harun Tekin ise Konya maçıyla bu sezon ilk kez ligde forma giyecek.
Harun'un maç eksiğinin yanı sıra 3. kaleci olan Erten Ersu'nun uzun süredir şans bulamaması büyük bir tehlike yaratıyor.
Sarı lacivertlilerde eksik oyuncuların sayısı 5'e yükseldi. Bu durum sonrasında F.Bahçe, cumartesi günü deplasmandaki Konya maçına farklı kadroyla çıkacak.
Sarı lacivertlilerde Max Kruse ve Altay sakat. Ozan Tufan, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz de cezalı durumda bulunuyor.
RODRIGUES DÖNÜYOR
Sakatlıktan dönen ve takımla çalışan Falette ve Dirar'ın forma giymesi beklenirken, sakatığı bitmesine rağmen maç eksiği bulunan Rodrigues'in maçın ikinci yarısında görev yapması tahmin ediliyor.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 10:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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