Fenerbahçe'de büyük sevinç! Garry Rodrigues... | Garry Rodrigues Konyaspor maçında oynayacak mı? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de büyük sevinç! Dönüyor...

'de büyük sevinç! ...

Fenerbahçe'de büyük sevinç! Garry Rodrigues...

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanına çıkacak 'de , , , ve forma giyemeyecek. Sarı lacivertli teknik kadro, bu isimlerin yerine sahada olacak futbolcuları belirlerken, sürprizi yaşandı. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcu Konyaspor'a karşı sahada olacak! İşte detaylar...

'de fıtık ameliyatı geçiren kaleci 'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Harun Tekin ise maçıyla bu sezon ilk kez ligde forma giyecek.

Harun'un maç eksiğinin yanı sıra 3. kaleci olan 'nun uzun süredir şans bulamaması büyük bir tehlike yaratıyor.

Sarı lacivertlilerde eksik oyuncuların sayısı 5'e yükseldi. Bu durum sonrasında F.Bahçe, cumartesi günü deplasmandaki Konya maçına farklı kadroyla çıkacak.

Sarı lacivertlilerde Max Kruse ve Altay sakat. Ozan Tufan, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz de cezalı durumda bulunuyor.

RODRIGUES DÖNÜYOR

Sakatlıktan dönen ve takımla çalışan Falette ve Dirar'ın forma giymesi beklenirken, sakatığı bitmesine rağmen maç eksiği bulunan Rodrigues'in maçın ikinci yarısında görev yapması tahmin ediliyor.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 10:11
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