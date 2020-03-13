Fenerbahçe'de büyük sevinç! Garry Rodrigues...

Fenerbahçe'de fıtık ameliyatı geçiren kaleci Altay Bayındır'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Harun Tekin ise Konya maçıyla bu sezon ilk kez ligde forma giyecek.

Harun'un maç eksiğinin yanı sıra 3. kaleci olan Erten Ersu'nun uzun süredir şans bulamaması büyük bir tehlike yaratıyor.

Sarı lacivertlilerde eksik oyuncuların sayısı 5'e yükseldi. Bu durum sonrasında F.Bahçe, cumartesi günü deplasmandaki Konya maçına farklı kadroyla çıkacak.

Sarı lacivertlilerde Max Kruse ve Altay sakat. Ozan Tufan, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz de cezalı durumda bulunuyor.

RODRIGUES DÖNÜYOR

Sakatlıktan dönen ve takımla çalışan Falette ve Dirar'ın forma giymesi beklenirken, sakatığı bitmesine rağmen maç eksiği bulunan Rodrigues'in maçın ikinci yarısında görev yapması tahmin ediliyor.