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13 Mart 2020, Cuma
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Paslar Muriç'e

Paslar Muriç'e

’nin yokluğunda ’da gol yükü ’in omuzlarında olacak. Oyuncular hücumda topu Kosovalı forvetle buluşturmaya çalışacak. Hafta boyunca idmanlarda formda ve istekli görünen Muriç, filelerini havalandırmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

'nin yokluğunda 'da gol yükü 'in omuzlarında olacak. Oyuncular hücumda topu Kosovalı forvetle buluşturmaya çalışacak. Hafta boyunca idmanlarda formda ve istekli görünen Muriç, filelerini havalandırmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

  1. 13.3.2020
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