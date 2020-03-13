Paslar Muriç'e

Max Kruse'nin yokluğunda Konya'da gol yükü Vedat Muriç'in omuzlarında olacak. Oyuncular hücumda topu Kosovalı forvetle buluşturmaya çalışacak. Hafta boyunca idmanlarda formda ve istekli görünen Muriç, Konyaspor filelerini havalandırmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.