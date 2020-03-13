Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor maçına hazır!
Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı çalışmalarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, saat 17.10'da kalkacak uçakla Konya’ya hareket edecek.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde saat 12:00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Sarı lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı sonlandırdı. İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, saat 17.10'da kalkacak uçakla Konya'ya hareket edecek.
- 13.03.2020
- Hıncal Uluç: Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?
- Erman Toroğlu: Zekeriya Alp hakem kadrosunu değiştirirken kelleyi verebilir
- Erman Toroğlu: Türkiye'de hakemler koronavirüsten daha tehlikeli
- Diego Costa'nın koronavirüs şakası şaşırttı!
- Alay etmişti! Rudy Gobert koronavirüse yakalandı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor maçına hazır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.