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13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor maçına hazır!

maçına hazır!

Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor maçına hazır!

gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı maçı çalışmalarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, saat 17.10'da kalkacak uçakla ’ya hareket edecek.

'in 26'ncı haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde saat 12:00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Sarı lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı sonlandırdı. İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, saat 17.10'da kalkacak uçakla 'ya hareket edecek.

  1. 13.03.2020
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