Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kafilesi belli oldu. Kafilede Nabil Dirar, Altay Bayındır, Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Serdar Aziz yer almadı.
Süper Lig'in 26. haftasında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, zirvedeki ekiplerin birbiriyle oynayacağı hafta hata yapmak istemiyor... İttifak Holding Konyaspor karşısında 3 puan arayacak sarı-lacivertlilerin kamp kafilesi de belli oldu.
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Garry Rodrigues ve Simon Fallette kadroya geri dönerken, sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ve Serdar Aziz'in yanı sıra, cezalı durumdaki Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Serdar Aziz kadroda yer almayan isimler oldu.
İşte Fenerbahçe'nin, İttifak Holding Konyaspor maçı kamp kafilesi
Harun Tekin, Erten Ersu, Osman Ertuğrul Çetin, Simon Falette, Cenk Alptekin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 17:57
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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