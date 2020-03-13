Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 26. haftasında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, zirvedeki ekiplerin birbiriyle oynayacağı hafta hata yapmak istemiyor... İttifak Holding Konyaspor karşısında 3 puan arayacak sarı-lacivertlilerin kamp kafilesi de belli oldu.

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Garry Rodrigues ve Simon Fallette kadroya geri dönerken, sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ve Serdar Aziz'in yanı sıra, cezalı durumdaki Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Serdar Aziz kadroda yer almayan isimler oldu.

İşte Fenerbahçe'nin, İttifak Holding Konyaspor maçı kamp kafilesi

Harun Tekin, Erten Ersu, Osman Ertuğrul Çetin, Simon Falette, Cenk Alptekin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç