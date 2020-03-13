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13 Mart 2020, Cuma
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kafilesi 'da

Fenerbahçe kafilesi Konya'da

'in 26. haftasında İttifak Holding 'a konuk olacak olan , özel uçakla 'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibni koronavirüs tedbirleri nedeniyle taraftarlar karşılamadı.

'in 26'ncı haftasında yarın saat 20:00'de Büyükşehir Belediye Stadı'nda İttifak Holding 'a konuk olacak , karşılaşma için kente geldi.

Antrenör Zeki Murat Göle'nin başında yer aldığı sarı-lacivertli kafileyi, 'koronavirüs' tedbirleri sebebiyle havalimanında taraftarlar karşılamadı. Fenerbahçeli oyuncular, havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: ", , Osman Ertuğrul Çetin, Simon Falette, Cenk Alptekin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, , , Jailson, Luiz Gustavo, , , Miha Zajc, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, ."

Fenerbahçe kafilesi Konya'da

  1. 13.03.2020
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