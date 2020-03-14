Bitsin bu hasret

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 6 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik elde eden ve zirveden kopan sarı-lacivertliler, kazanıp kötü gidişe son vermek istiyor. Ev sahibi Konyaspor da 7 haftalık galibiyet hasretini bitirmek için sahaya çıkacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem; Hüseyin Göçek. VAR'ın başında ise Koray Gençerler yer alacak.

KULÜBEDE YİNE GÖLE OLACAK

Kanarya'da sakatlıkları geçen ve hafta boyu takımla çalışan Garry Rodrigues ve Simon Falette kadroya dahil edildi. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertli ekipte yedek kulübesinde yine antenör Zeki Murat Göle oturacak. A lisansı olduğu için kurallar gereği 2 hafta görev yapabilen Göle'nin bu son maçı olacak. Haftaya da yeni bir hoca gelmezse kulübede bu kez pro lisanslı altyapı direktörü Serdar Bayat'ın oturması bekleniyor.

7 ÖNEMLİ EKSİK

Kanarya, İttifak Holding Konyaspor karşısına birçok futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse'nin yanı sıra kafileye alınmayan Nabil Dirar, kart cezalısı olan Tolgay, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır forma giyemeyecek. Altay fıtık operasyonu geçirmişti.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali, Tolga Ciğerci ve Muriç bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya Kadıköy'de oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Teknik heyet 3 ismi uyardı.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde aldığı karar gereği karşılaşma seyircisiz oynanacak. Tribünde iki takımın başkan ve yöneticileri ile görevliler dışında kimse olmayacak. Taraftarlar isterlerse stat dışında bulunabilecek.

38. KARŞILAŞMA

İki takım Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak. Geride kalan 37 maçın 30'unu Fenerbahçe kazanırken, Konyaspor 4 galibiyet elde etti. 3 mücadele ise beraberlikle sonlandı. Konya'da yapılan 18 maçta da Fenerbahçe'nin galibiyette 13-3 üstünlüğü bulunuyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Fenerbahçe son çalışmasını dün yaparak hazırlıklarını tamamladı. Samandıra'daki basına kapalı idmanda oyuncuların gruplar halinde top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.