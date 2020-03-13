Emre Belözoğlu açıkladı! Takımın başına geçecek mi? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu açıkladı! Takımın başına geçecek mi?

açıkladı! Takımın başına geçecek mi?

Emre Belözoğlu açıkladı! Takımın başına geçecek mi?

'nin tecrübeli futbolcusu ve kaptanı , katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulunurken, teknik direktörlük koltuğuna geçeceği iddialarına yanıt verdi.

'nin 39 yaşındaki deneyimli futbolcusu , BeIN Sports'a konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Belözoğlu, merak edilen soruları yanıtladı.

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"Hocamız ayrılırken inanıyorum bütün oyuncu grubumuz da kendi üstüne düşen sorumluluğu aldı. Bir takımda başarısızlık olduğunda herkes kendi üzerine düşeni almalı. Herkes kadar en az bizler de hatalıyız."

"BU TAKIMIN SADECE VE SADECE FUTBOLCUSUYUM"

"Kimseden bir görev istemedim kariyerim boyunca, 2 kez gönderilmiş bir oyuncu olarak, Fenerbahçe benden yine ne isterse yapmaya çalışacağım."

"Benim hocalıkla alakalı şu an bir planımın olmadığını, Fenerbahçe'de hocalıkla alakalı, bu süreçle alakalı bir düşüncem olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Ben, bu takımın sadece ve sadece futbolcusu ve kaptanıyım."

"Elimden geldiğince hocalarımıza, teknik ekibe, kendi bilgim ve inandığım doğrular ölçüsünde destek olmaya çalıştım. Bu süreç de aynı şekilde ilerliyor. Özel bir görevim yok, geçmişte olan görevime benzer bir görevim var."

"Matematiksel olarak şampiyonluk devam etse de, önümüzde 6 takım var ve fark açılmış. Böyle bakınca şampiyonluktan öte 'na yönelmek ve ilk 2'yi, 3'ü hedeflemek doğru gibi ve kupayı alınca da 'yı hedeflemek gerçekçi gibi."

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 19:15
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