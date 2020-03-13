Emre Belözoğlu açıkladı! Takımın başına geçecek mi?
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu ve kaptanı Emre Belözoğlu, katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulunurken, teknik direktörlük koltuğuna geçeceği iddialarına yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, BeIN Sports'a konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Belözoğlu, merak edilen soruları yanıtladı.
İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR
"Hocamız ayrılırken inanıyorum bütün oyuncu grubumuz da kendi üstüne düşen sorumluluğu aldı. Bir takımda başarısızlık olduğunda herkes kendi üzerine düşeni almalı. Herkes kadar en az bizler de hatalıyız."
"BU TAKIMIN SADECE VE SADECE FUTBOLCUSUYUM"
"Kimseden bir görev istemedim kariyerim boyunca, 2 kez gönderilmiş bir oyuncu olarak, Fenerbahçe benden yine ne isterse yapmaya çalışacağım."
"Benim hocalıkla alakalı şu an bir planımın olmadığını, Fenerbahçe'de hocalıkla alakalı, bu süreçle alakalı bir düşüncem olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Ben, bu takımın sadece ve sadece futbolcusu ve kaptanıyım."
"Elimden geldiğince hocalarımıza, teknik ekibe, kendi bilgim ve inandığım doğrular ölçüsünde destek olmaya çalıştım. Bu süreç de aynı şekilde ilerliyor. Özel bir görevim yok, geçmişte olan görevime benzer bir görevim var."
"Matematiksel olarak şampiyonluk devam etse de, önümüzde 6 takım var ve fark açılmış. Böyle bakınca şampiyonluktan öte Türkiye Kupası'na yönelmek ve ilk 2'yi, 3'ü hedeflemek doğru gibi ve kupayı alınca da Süper Kupa'yı hedeflemek gerçekçi gibi."
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 19:15
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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