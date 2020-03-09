Christoph Daum'dan flaş itiraf!
Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor'u çalıştıran ve ülkemizde şampiyonluklar yaşayan Alman teknik direktör Christoph Daum, 2014 yılında İskoç devi Celtic'ten kendisine gelen teklifi reddettiği için pişman olduğunu ve bunun hayatındaki en büyük hatalardan biri olduğunu itiraf etti. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor'u çalıştıran 66 yaşındaki Alman teknik direktör Christoph Daum'dan itiraf geldi.
Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için adaylar arasında olduğu iddia edilen Daum, geçmiş yıllarda İskoç ekibi Celtic'in teklifini kabul etmediği için pişman olduğunu aktardı.
The Mail'e samimi itiraflarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, 2014 yılında Neil Lennon'un Celtic'ten istifa etmesinin ardından İskoç ekibinden teklif aldığını ve bunu reddettiğini açıkladı. Bursaspor'dan ayrılışının sancılı olduğunu ve taraftarlar tarafından tepki gördüğünü dile getiren Alman teknik adam konuşmasına şu şekilde devam etti;
"EN BÜYÜK HATALARIMDAN BİRİ..."
"Depresyonda değildim ama o süre zarfında öfkeliydim. Zor bir zamandı ve küçük bir mola verdim. Başka bir takıma o an için ihtiyacım yoktu. Celtic'ten teklif aldım, hayır dedim ama bu bir hataydı. En büyük hatalarımdan biri, Celtic ya da Rangers için çalışmamış olmamdı. 2014'te Bursaspor'dan yeni ayrılmıştım ve reddettim. Şimdi bana hayatınızda ne için pişmansınız? Diye soracak olursanız, bu o derim." dedi.
CHRISTOPH DAUM KİMDİR?
24 Ekim 1953'te Almanya'nın Zwickau şehrinde dünyaya geleln 66 yaşındaki teknik direktör, antrenörlük kariyerine Köln'de başlarken, sırasıyla; Stuttgart, Beşiktaş JK, Bayer Leverkusen, FK Austria Wien, Fenerbahçe SK, Eintracht Frankfurt, FC Brügge ve Bursaspor'u çalıştırmıştı. Öte yandan Daum, Temmuz 2016'dan Eylül 2017'ye dek Romanya Milli Takımı'nda görev aldı.
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Yorum
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