Fenerbahçe'den flaş karar! Yeni teknik direktör...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör konusu belirsizliğini korurken, sezonun Emre Belözoğlu - Volkan Demirel ikilisi ile tamamlanması planlanmıştı. Ancak Denizlispor karşısında tatmin etmeyen oyunun ardından çark eden yönetim, en kısa sürede yabancı hoca getirme kararı aldı.
Fenerbahçe yönetiminin planları tutmadı... Sezon sonuna kadar takımı Emre Belözoğlu- Volkan Demirel ikilisine bırakmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Denizli maçı sonrasında çark etti! Yönetim en kısa sürede takımın başına yabancı bir teknik adam getirme kararı aldı.
HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANMADI
Denizli maçında hem futbom hem de sonuç yönetimi tatmin etmezken listedeki teknik adamlarla görüşmeler hızlandırıldı. Ancak şu ana kadar görüşülen teknik adamların hiçbiri ile kesin olarak anlaşma sağlanmış değil.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Lucescu, Kovac, Schmidt, Jardim, Labbadia ve Dalic ile yapılan görüşmelerde bu teknik adamların hiçbiri sezonun geri kalanında görev almak istemedi. Ancak görüşmeler devam ediyor.
FENER KAZANMAYI UNUTTU
Süper Lig'de son galibiyetini 19. haftada Başakşehir önünde alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 6 lig maçında 3 puanı bir arada göremedi.
BAŞKANIN ZOR GÜNLERİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da zor günler geçiriyor.
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe'den flaş karar! Yeni teknik direktör... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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