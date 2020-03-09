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09 Mart 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'den flaş karar! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'den flaş karar! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör konusu belirsizliğini korurken, sezonun Emre Belözoğlu - ikilisi ile tamamlanması planlanmıştı. Ancak Denizlispor karşısında tatmin etmeyen oyunun ardından çark eden yönetim, en kısa sürede yabancı hoca getirme kararı aldı.

Fenerbahçe yönetiminin planları tutmadı... Sezon sonuna kadar takımı Emre Belözoğlu- ikilisine bırakmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Denizli maçı sonrasında çark etti! Yönetim en kısa sürede takımın başına yabancı bir teknik adam getirme kararı aldı.

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANMADI

Denizli maçında hem futbom hem de sonuç yönetimi tatmin etmezken listedeki teknik adamlarla görüşmeler hızlandırıldı. Ancak şu ana kadar görüşülen teknik adamların hiçbiri ile kesin olarak anlaşma sağlanmış değil.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Lucescu, Kovac, Schmidt, Jardim, Labbadia ve Dalic ile yapılan görüşmelerde bu teknik adamların hiçbiri sezonun geri kalanında görev almak istemedi. Ancak görüşmeler devam ediyor.

FENER KAZANMAYI UNUTTU

Süper Lig'de son galibiyetini 19. haftada Başakşehir önünde alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 6 lig maçında 3 puanı bir arada göremedi.

BAŞKANIN ZOR GÜNLERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da zor günler geçiriyor.

  1. 09.03.2020
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