Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...

Süper Lig'de 25 hafta geride kalmışken şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor büyük bir çekişme içinde. Beşiktaş, Alanyaspor ve Fenerbahçe ise bu takımları takip ediyor. Şampiyonluk yarışı kadar küme hattında da savaş sürüyor. Bütün takımların form durumlarına göre şampiyonluk ve kümeye düşecek takımlara yüzde veren Euro Club Index, Süper Lig şampiyonunu ve kümeye düşecek takımları açıkladı.

9 Mart 2020 Pazartesi 14:41
Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...

Takımların form durumlarına göre şampiyonluk yüzdeleri veren Euro Club Index, Süper Lig'in 21 haftalık geride kalan bölümünden yola çıkarak bir sıralama belirledi.

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Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...

Süper Lig'de geride kalan 25. hafta sonrası Başakşehir 52 puanla lider, ardında Trabzonspor(1 maçı eksik), Galatasaray ve Sivasspor 49'ar puanla yer alıyor. Euro Club Index, şampiyonluk konusunda yüzdeleri paylaştı. Ayrıca küme düşmesi muhtemel takımlar da listelendi.İşte takımların sezon sonu ulaşacakları 'muhtemel' puanlar ve şampiyonluk oranları

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...

18- Kayserispor: 28 puan (Düşecek)

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...

17- Ankaragücü: 28 puan (Düşecek)

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...

16- Kasımpaşa: 32 puan (Düşecek)

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