Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
Süper Lig'de 25 hafta geride kalmışken şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor büyük bir çekişme içinde. Beşiktaş, Alanyaspor ve Fenerbahçe ise bu takımları takip ediyor. Şampiyonluk yarışı kadar küme hattında da savaş sürüyor. Bütün takımların form durumlarına göre şampiyonluk ve kümeye düşecek takımlara yüzde veren Euro Club Index, Süper Lig şampiyonunu ve kümeye düşecek takımları açıkladı.
Süper Lig'de geride kalan 25. hafta sonrası Başakşehir 52 puanla lider, ardında Trabzonspor(1 maçı eksik), Galatasaray ve Sivasspor 49'ar puanla yer alıyor. Euro Club Index, şampiyonluk konusunda yüzdeleri paylaştı. Ayrıca küme düşmesi muhtemel takımlar da listelendi.İşte takımların sezon sonu ulaşacakları 'muhtemel' puanlar ve şampiyonluk oranları