‘Kale Arkası’ gündeme yine damga vurdu! "Fenerbahçe'de yönetici yok"

Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu'nun öne çıkan çarpıcı tespitleri:

HINCAL ULUÇ: ZORBAY NİYE YOK?

Hürrıyet'te salı günleri futbol konseyi var. Bu hafta beni de davet ettiler. Haftanın hakemi sorusuna Fenerbahçe-Denizlispor maçındaki yönetimiyle Zorbay Küçük dedim. Ben Zorbay'ı haftanın hakemi ilan ederken, bir sonraki hafta bu hakeme görev yok. Bunun üzerine MHK Başkanı Zekeriya Alp'i aradım, "Geçen haftanın en iyi hakemiydi. Neden listede Zorbay yok?" dedim. VAR'a gidip Fenerbahçe aleyhine penaltıyı vermiş, cezalandırılmış. Şimdi sen VAR'a gidip Fenerbahçe aleyhine penaltıyı çaldın diye cezalandırırsan, buna Türk medyasında da kimsenin çıtı çıkmazsa ne olur? Bu hafta Zorbay'a verilen ceza çok fahiş bir hata.

ERMAN TOROĞLU: İHTİLAL BÖYLE OLUR

Türkiye'de koronavirüsten daha fazla virüsler var, hakemler. Onlar adamı öldürüyorlar, çıldırtıyorlar. Koronadan daha tehlikeli bunlar. Geçen hafta Trabzon maçına o hakem verilir mi? Ortalığı yangın yerine çevirdi. Bu haftanın maçları da yangın. Fırat Aydınus, Trabzonspor-Başakşehir maçına... Galatasaray-Beşiktaş'ı da Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ben olsam papazları öbür maçlara, gençleri büyük maçlara veririm. Hakemlikte temizlik yapamazsan olmaz. Hilmi Ok, beni Beşiktaş-Galatasaray maçına atadığında isyan ettiler, bu daha çömez diye. İhtilal böyle olur. Onun için bu alemi temizleyeceksin.

HINCAL ULUÇ: GÜNÜ KURTARIYORLAR

Fenerbahçe gibi bir kulüpte yönetici olma vasıflarına sahip isim saysanıza. Demeliler ki, bu seneyi unutup, gelecek seneyi düşünen bir hocaya bugünden görev vermem lazım ki, hem Fenerbahçe'yi hem takımı tanısın. Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam tüm dünyanın saygısını kazanmış bir yabancı hoca, bu hocanın yanına da o takımı bıraktığında devralacak geleceği olan yerli bir hoca; Derwall-Mustafa Denizli, Piontek-Fatih Terim örneklerindeki gibi... Ama öyle anlaşıyor ki onlar günü kurtarmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de futbol yöneticisi yok.

ERMAN TOROĞLU: DEVLET YARDIMI LAZIM

Beşiktaş'ın 3 penaltısının verilmediği Fenerbahçe karşılaşmasının üstüne gidiyor. VAR'da ne konuşuldu diye. Beşiktaş bir yerden istihbarat almasa bu olayın üstüne bu kadar gitmedi. Ali Şansalan ile Cüneyt Çakır arasında ne oldu, ne konuşuldu? Cüneyt Çakır'ı satanlarla benim işim olmaz diyen kim? Bir kere MHK Başkanı'nın istihbaratı çok iyi olacak. Komitelerin devlet yardımı alması lazım. Nereden alacaklar devlet yardımını? Telefon dinlemelerinden alacaklar. Ama kapalı devre olacak. Ülke yararına ne yapıyorsan o doğrudur.

HINCAL ULUÇ: TFF CEVABINI VERDİ!

Bu haftanın içinde Başakşehir de, Trabzon da maç yaptığına göre bu iki takım maçı neden pazar günü G.Saray-Beşiktaş derbisinden 3 saat önce oynanıyor. Burada Trabzon'u da, Başakehir'i de sıkıştırma görüntüsü var. Federasyon (TFF) bu maçı pazar gününe koyarak 'Trabzon'u da, Başakşehir'i de düşünmüyorum" dedi. Galatasaray, perşembe günü Avrupa maçı; Beşiktaş da çarşamba günü erteleme maçı oynasaydı, iki takımın karşılaşması da pazar gününe koysalardı, kıyamet kopmaz mıydı? Tabii konu Trabzonspor, Başakşehir olunca...

ERMAN TOROĞLU: ARTIK SON ŞANSLARI

Derbiler berabere biterse sezon sonuna kadar giderler, kopamazlar. Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse rakibini aşağı iter. Ama Beşiktaş yenerse işin rengi değişir. Çok entresan bir hafta. Beşiktaş yenilirse havlu atar. Haftanın en zor maçı Trabzonspor- Başakşehir. Pazar günü mü, pazartesi oynamak mı Trabzonspor'un işine gelir. Başakşehir de istemez pazar günü oynamak. Fenerbahçe yönetimi, teknik adamı bulur, getirir, yırtarlar. Bulamazlarla giderler. O kadar basit. Artık antrenörlerin arkasına sığınamazlar. Son şanslarını kullanıyorlar.