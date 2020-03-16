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16 Mart 2020, Pazartesi
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Fenerbahçeli eski yıldız Josef de 'dan coronavirus açıklaması

Fenerbahçeli eski yıldız Josef de Souza'dan coronavirus açıklaması

Bir dönem 'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De , Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında konuştu. Yıldız futbolcu, Avrupa'da liglerin askıya alınması ile ilgili endişe duyduğunu ifade etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'nin eski yıldızı Josef de , tüm dünyayı esir altına alan ve ölümcül tehlikesi nedeniyle bir çok ülkede futbolun ara verilmesine sebep olan koronavirüs hakkındaki endişesini dile getirdi.

Şu anda Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Josef, yaptığı açıklamada, "Avrupa futbolunda gerçekleşen erteleme kararları konusunda endişeliyiz. Burada böyle bir karar alınıp alınmayacağını bilmiyoruz, ne olacağını izliyoruz." dedi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Josef, açıklamalarının devamında erteleme kararını dört gözle beklediklerini aktarırken, "Suudi Arabistan, bir çok ülkeyle olan sınırını kapattı ve Avrupa'dan ne uçaklar geliyor ne de gidiyor. Bu yüzden biz de bu kararı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Josef De Souza, bu sezon çıktığı 21 müsabakada 3 asist kaydederken 1805 dakika sahada kaldı.

  1. 16.03.2020
  2. Güncelleme: 16.03.2020 13:21
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