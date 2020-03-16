Fenerbahçeli eski yıldız Josef de Souza'dan coronavirus açıklaması
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De Souza, Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında konuştu. Yıldız futbolcu, Avrupa'da liglerin askıya alınması ile ilgili endişe duyduğunu ifade etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza, tüm dünyayı esir altına alan ve ölümcül tehlikesi nedeniyle bir çok ülkede futbolun ara verilmesine sebep olan koronavirüs hakkındaki endişesini dile getirdi.
Şu anda Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Josef, yaptığı açıklamada, "Avrupa futbolunda gerçekleşen erteleme kararları konusunda endişeliyiz. Burada böyle bir karar alınıp alınmayacağını bilmiyoruz, ne olacağını izliyoruz." dedi.
"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Josef, açıklamalarının devamında erteleme kararını dört gözle beklediklerini aktarırken, "Suudi Arabistan, bir çok ülkeyle olan sınırını kapattı ve Avrupa'dan ne uçaklar geliyor ne de gidiyor. Bu yüzden biz de bu kararı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Josef De Souza, bu sezon çıktığı 21 müsabakada 3 asist kaydederken 1805 dakika sahada kaldı.
- 16.03.2020
- Güncelleme: 16.03.2020 13:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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