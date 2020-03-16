Ve Fenerbahçe'de seçim kararı!

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de dikiş tutmuyor. Kabus gibi geçen bir sezonun ardından Ersun Yanal'la şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerde düşüş tecrübeli çalıştırıcının vedasından sonra da hız kesmedi.

Tribünler yıllarca süren bekleyişin ardından göreve gelen Ali Koç'u istifaya davet ederken, camia da sarı lacivertli kulübün başkanına kongre çağrısında bulundu. Yönetimdeki ilk çatlak Metin Şen olmuştu.

Koç'un yakın arkadaşı Şen'in ardından Esra Nazlı Ercan ve Belgin Aral'ın istifaları geldi. Ağır toplardan Burhan Karaçam da önce görevlerini bıraktı ardından da toplantılara katılmayı. İşler sarpa sarmaya başlayınca Ali Koç güven tazelemek için kolları sıvadı.

KONGRE SÜRPRİZ OLMAZ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu puan kaybıyla beraber 7. sıraya düşen sarı lacivertlilerde yönetimin kongre hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Ali Koç, yeni sezonda sadece futbolcu ve teknik heyette değişiklik yapmayacak. Koç, yönetim kurulunu sil baştan yapılandırmayı planlıyor.

Galatasaray mağlubiyeti sonrası yoğun eleştiriler üzerine "Genel kurul isteyen varsa hodri meydan" çıkışında bulunan Koç'un güvenoyu almak ve baskıyı azaltmak adına da olağanüstü seçim hamlesi yapması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Koç'un en güvendiği isimlerden de beklemediği boyutta eleştiriler almaya başladıktan sonra bu karara sıcak baktığı belirtiliyor.

17 YILIN EN KÖTÜSÜ

Ligde 7 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, 2003 yılından bu yana en uzun kazanamama serisine ulaştı. 2002-03'te 9 maç 3 puana hasret kalan sarı-lacivertliler, eğer üç maç daha galibiyet alamazsa tarihin en kötü rekorunu geliştirmeyi başaracak!