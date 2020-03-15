Hollanda basını o ismi yazdı! 'Fenerbahçe ile düşüşe geçti'

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, deplasmandan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Maçın ardından sarı lacivertli taraftarlar isyan bayrağını açarken, bir yorum da Hollanda basınından geldi.

Daha önce Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımında forma giyen ve Twente altyapısından yetişen Deniz Türüç için "Fenerbahçe ile düşüşe geçti" yorumu yapıldı.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde, Fenerbahçe - Konyaspor müsabakasına değinilirken, "Hollanda'da liglerin iptal edilmesi bir kenara, bir çok Avrupa ülkesinde koronavirüs nedeniyle futbol askıya alındı. Bu futbolsuz haftasonuna rağmen, Deniz Türüç'ün de formasını giydiği Fenerbahçe'nin faaliyetleri devam etti. Ayrıca Türkiye dahil olmak üzere bir çok ülkede futbol oynanmaya devam ediliyor." denildi.

'ARA DÖNEMİN ARDINDAN DÜŞÜŞ YAŞADI!'

Fenerbahçe'nin form grafiğine değinilen haberde, "Go Ahead Eagles'ın eski orta saha oyuncusu, sezon başında Kayserisspor'dan İstanbul'un en iyi kulübüne geçti. Twente altyapısından yetişen oyuncu, Fenerbahçe'de baskılarla ilgileniyor. Kulüp, Süper Lig'e iyi başladı ancak kış aylarında serbest düşüş yaşadı. Türüç, Cumartesi günü Konyaspor maçında oyuna girdi ancak dokuz kişilik rakibi karşısında bile Fener'in 1-0'lık yenilgisini önleyemedi. Son yedi maçını kazanamadı. Bu yüzden Türüç'ün takımı bugün 7. sırada bulunuyor." denildi.