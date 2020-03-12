Kırmızıda rekora gidiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kırmızıda rekora gidiyor

Kırmızıda rekora gidiyor

Kırmızıda rekora gidiyor

'de bu sezon gördüğü 8 kırmızı kartla ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli takım, maç başına 0.32'lik ortalamasıyla son 20 sezonun en yüksek ortalamasını yakaladı

, 'de bu sezon gördüğü 8 kırmızı kartla ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli takım, maç başına 0.32'lik ortalamasıyla son 20 sezonun en yüksek ortalamasını yakaladı. Geçen sezonun tamamında 9 kırmızı kart gören Kanarya'da Gustavo, 2 kırmızı kartla takımın en çok kırmızı kart gören oyuncusu oldu.
  1. 12.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kırmızıda rekora gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN