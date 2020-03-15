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Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...
Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor mağlubiyeti camiada büyük bir şok etkisi yarattı. Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertli takımda birçok futbolcu topun ağzına geldi.
15 Mart 2020 Pazar 13:02
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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler bu mağlubiyetle zirve yarışına tamamen havlu atmış oldu. Son 7 maçta 3 puana hasret kalan Fenerbahçe'de taraftarlar futbolculara tepkili...
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Üst üste alınan başarısız sonuçlar taraftarı üzerken, futbolcuların saha içindeki isteksiz hali Fenerbahçe yönetiminin de canını sıkmış durumda.
Konyaspor'a alınan mağlubiyet bardağı taşıran son damla olurken, sarı-lacivertli kurmaylar radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek 5 oyuncu bulunurken, 3 futbolcu da performansı nedeniyle gözden düşmüş durumda.
Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de yönetim, yeni hocanın açıklanmasının ardından gelecek sezonun temellerini atmaya başlayacak.