Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galeri Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...

Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...

Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor mağlubiyeti camiada büyük bir şok etkisi yarattı. Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertli takımda birçok futbolcu topun ağzına geldi.
15 Mart 2020 Pazar 13:02
Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler bu mağlubiyetle zirve yarışına tamamen havlu atmış oldu. Son 7 maçta 3 puana hasret kalan Fenerbahçe'de taraftarlar futbolculara tepkili...

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Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...

Üst üste alınan başarısız sonuçlar taraftarı üzerken, futbolcuların saha içindeki isteksiz hali Fenerbahçe yönetiminin de canını sıkmış durumda.

Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...

Konyaspor'a alınan mağlubiyet bardağı taşıran son damla olurken, sarı-lacivertli kurmaylar radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek 5 oyuncu bulunurken, 3 futbolcu da performansı nedeniyle gözden düşmüş durumda.

Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...

Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de yönetim, yeni hocanın açıklanmasının ardından gelecek sezonun temellerini atmaya başlayacak.

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