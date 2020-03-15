Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler bu mağlubiyetle zirve yarışına tamamen havlu atmış oldu. Son 7 maçta 3 puana hasret kalan Fenerbahçe'de taraftarlar futbolculara tepkili...