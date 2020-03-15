Fenerbahçe'den Löw harekatı! Girişimler başladı
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçlar camianın moralini bozdu. Teknik direktör konusunda aceleci davranmak istemeyen sarı-lacivertlilerde kötü gidişat sıkıntı yaratmaya başladı. Buna göre yeni hoca konusunda arayışlarına hız veren Fenerbahçe yönetimi dünyaca ünlü teknik adam Joachim Löw için girişimlere başladı.
Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları başlamıştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarına teknik heyetten Zeki Murat Göle'yle çıktı. TFF kurallarına göre lisansı 2 maçta takımın başında yer alabilmesine izin veren Göle'nin başka bir maça çıkma hakkı kalmadı.
Teknik direktör konusunda hummalı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe yönetimi dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı. Ajansspor'un haberine göre, sarı lacivertliler son olarak Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw için girişimde bulundu.
1998-99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Dünya Kupası şampiyonu Löw'ün Almanya Milli Takımı ile sözleşmesinin devam ediyor olması ve Alman federasyonunun hocasından vazgeçme niyetinin olmaması Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.
Euro 2021'in ertelenirse Löw'ün Fenerbahçe'ye gelme ihtimali oluşabilir.
LOW OLMAZSA KOVAC
Alman hocalardan sonuç alınamaması halinde yeniden Nico Kovac'ın kapısı çalınacak. Kovac, her ne kadar İngiltere'yi istese de Koronavirüs'ün futbol vurduğu darbe sonra tüm kulüplerin stratejileri değişti. Kovac'ın Fenerbahçe'den gelecek bir teklife bu kez sıcak bakabileceği kaydediliyor.
KLINSMAN'DAN SONUÇ ÇIKMADI
Daha önce Christoph Daum'un sportif direktörlüğünde Roger Schmidt formülünü masaya yatıran ama mali nedenlerle bu ikiliden vazgeçmek zorunda kalan yönetimin Jurgen Klisman için de nabız yokladığı öğrenildi. Hertha Berlin'den ayrılan Klisman ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Alman çalıştırıcı teklife sıcak bakmadı.
EROL BULUT İSMİ MASADA
Daha önce Mirea Lucescu ve Abdullah Avcı ile de nabız yoklayan Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isimse eski futbolcusu olan Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut. 45 yaşındaki teknik adamın ismi hala masada duruyor.
- 15.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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