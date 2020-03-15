Fenerbahçe'den Löw harekatı! Girişimler başladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Löw harekatı! Girişimler başladı

'den Löw harekatı! Girişimler başladı

Fenerbahçe'den Löw harekatı! Girişimler başladı

ekiplerinden 'de üst üste alınan başarısız sonuçlar camianın moralini bozdu. konusunda aceleci davranmak istemeyen sarı-lacivertlilerde kötü gidişat sıkıntı yaratmaya başladı. Buna göre yeni hoca konusunda arayışlarına hız veren Fenerbahçe yönetimi dünyaca ünlü teknik adam için girişimlere başladı.

döneminin sona ermesinin ardından 'de arayışları başlamıştı. Sarı-lacivertliler, 'de Denizlispor ve İttifak Holding maçlarına teknik heyetten Zeki Murat Göle'yle çıktı. kurallarına göre lisansı 2 maçta takımın başında yer alabilmesine izin veren Göle'nin başka bir maça çıkma hakkı kalmadı.

Teknik direktör konusunda hummalı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe yönetimi dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı. Ajansspor'un haberine göre, sarı lacivertliler son olarak Takım Teknik Direktörü için girişimde bulundu.

1998-99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran şampiyonu Löw'ün Almanya Milli Takımı ile sözleşmesinin devam ediyor olması ve Alman federasyonunun hocasından vazgeçme niyetinin olmaması Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.

Euro 2021'in ertelenirse Löw'ün Fenerbahçe'ye gelme ihtimali oluşabilir.

LOW OLMAZSA KOVAC
Alman hocalardan sonuç alınamaması halinde yeniden Nico Kovac'ın kapısı çalınacak. Kovac, her ne kadar İngiltere'yi istese de Koronavirüs'ün futbol vurduğu darbe sonra tüm kulüplerin stratejileri değişti. Kovac'ın Fenerbahçe'den gelecek bir teklife bu kez sıcak bakabileceği kaydediliyor.

KLINSMAN'DAN SONUÇ ÇIKMADI
Daha önce 'un sportif direktörlüğünde formülünü masaya yatıran ama mali nedenlerle bu ikiliden vazgeçmek zorunda kalan yönetimin Jurgen Klisman için de nabız yokladığı öğrenildi. 'den ayrılan Klisman ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Alman çalıştırıcı teklife sıcak bakmadı.

EROL BULUT İSMİ MASADA
Daha önce Mirea Lucescu ve ile de nabız yoklayan Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isimse eski futbolcusu olan Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut. 45 yaşındaki teknik adamın ismi hala masada duruyor.

  1. 15.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Löw harekatı! Girişimler başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN