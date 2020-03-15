Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

"TOLGA'YI OYNATMASININ EN BÜYÜK NEDENİ..."

Bunun da çıkması anormal mi? Gayet doğal. Teknik adamlık farklı, oyunculuk her zaman farklıdır.

Emre Belözoğlu, ilk 11 tercihinde Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici yerine Ferdi ve Deniz ile başlayabilirdi.

Tolga'yı oynatmasının bence en büyük nedeni kendine yardımcı etmesini istemesiydi. Ama bu doğru değildi.

F.Bahçe'de teknik-taktikten çok, oyuncuların coşkuları yok. Bazen futbolda coşku çok daha önemlidir, tekniğin önüne geçer. F.Bahçe'de bu istek ve arzunun olmayışı oyuncuların vücut dilinden net şekilde görülüyor.