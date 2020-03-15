Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleyi 9 kişi tamamlamasına rağmen rakibini 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı yorumlarla değerlendirdiler...
EMRE BOL - BİR KİŞİ YOKTU
Arkadaş; yazıyorum, yazıyorum, siliyorum. İçimdekileri yazsam olmayacak, sahadakini yazsam kimse okumayacak! Hedefsiz kalan bir takımın konsantrasyon problemi yaşayabileceğini kabul ediyorum elbette. Lakin özellikle ilk yarıda oynanan oyunu konsantrasyon eksikliğine bağlamak olmaz! Beceriksizlik, ruhsuzluk, saçmalık... Ne derseniz deyin! Sezon başından bu yana saçma sapan goller yediniz. Bu kez ligin en az gol atan takımından da yemeyi başardınız ya! Afiyet olsun!
Sizin maaşlarınızı ödeyebilmek için milyonlarca Fenerbahçe taraftarı dişinden tırnağından arttırıp 'Fener Ol' kampanyasına katıldı. Öyle sallabaşı, al maaşı yaparak size haklarını helal ettiklerini zannetmeyin. Aslında size idman yaptırmaya filan gerek yok. İşi bilen birisi gelsin tesislere; Fenerbahçe tarihini anlatsın. Belki biraz yüzünüz kızarır!
REHA KAPSAL - BİR ARTI BİR
Fenerbahçe'de Konya deplasmanına çıktığında ligin ikinci yarısı aldığı puanlarla neredeyse en alt sıralarda olacak bir görüntüsü vardı. Bunun nedeni; özellikle ikinci yarı doğru planlanmayan, her maçın ayrı ayrı bakılarak rotasyonların yapılmadığı, rakibe ve skora göre doğru tercihlerin yer almadığı F.Bahçe'de, Yanal gittikten sonra son iki haftada Emre Belözoğlu da hem kadro seçimi, oyuncu değişiklikleri ve saha içindeki plan eksikliği net ortaya çıktı.
"TOLGA'YI OYNATMASININ EN BÜYÜK NEDENİ..."
Bunun da çıkması anormal mi? Gayet doğal. Teknik adamlık farklı, oyunculuk her zaman farklıdır.
Emre Belözoğlu, ilk 11 tercihinde Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici yerine Ferdi ve Deniz ile başlayabilirdi.
Tolga'yı oynatmasının bence en büyük nedeni kendine yardımcı etmesini istemesiydi. Ama bu doğru değildi.
F.Bahçe'de teknik-taktikten çok, oyuncuların coşkuları yok. Bazen futbolda coşku çok daha önemlidir, tekniğin önüne geçer. F.Bahçe'de bu istek ve arzunun olmayışı oyuncuların vücut dilinden net şekilde görülüyor.