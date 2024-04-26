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KARDEŞLERİM 127. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başladı. atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 127. bölümü ile önümüzdeki cumartesi ekranlara gelecek. Diziseverler Kardeşlerim yeni bölüm fragmanını merak ediyor ve araştırıyor. Kardeşlerim 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 127. bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 22:10
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KARDEŞLERİM 127. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 127. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisinin 127. bölümü merakla bekleniyor. Dizinin bir sonraki bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oğulcan yüzünden yaralanan Ömer, apar topar hastaneye kaldırılırken, Ömer için panik olan ve evlilik planları suya düşen Süsen, Oğulcan'a karşı çok öfkelidir. Berk, babasıyla ilgili Akif'ten öğrendiklerinden sonra hesap sormak ister ancak Akif'in Gökhan için başka bir planı vardır.

Gökçe'yi telefonla konuşurken duyan Sarp, onu zor bir durumun içine düşürür. Akif, Nebahat'ten boşanmak için her şeye razı olur ancak Nebahat'in boşanmaya hiç niyeti yoktur. Oğulcan ile Ömer cephesinde gelişmeler yaşanırken, Nebahat'in Süreyya ile ilgili öğrendiği birtakım gerçeklerle yaptığı hamle, Ömer ile Süsen'i şaşkınlığa uğratır.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 127. bölüm fragmanı izle

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